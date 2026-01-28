https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vyssi-teploty-oslabuji-prirozene-nepratele-hmyzu-drobne-paraziticke-vosicky
Vyšší teploty oslabují přirozené nepřátele hmyzu – drobné parazitické vosičky

28.1.2026 12:53 | PRAHA (Ekolist.cz) | Daniela Procházková
Parazitická vosička eptopilina boulardi
Foto | Phil Hönle / Biologické centrum AV ČR
Oteplující se klima narušuje jemnou rovnováhu v přírodě. Mezinárodní tým vědců pod vedením entomologů z Biologického centra Akademie věd ČR zjistil, že vyšší teploty výrazně snižují úspěšnost parazitoidů – drobných vosiček, které v přírodě pomáhají regulovat populace hmyzu. Špatná zpráva je to i pro zemědělce, kteří tyto vosičky využívají jako součást ochrany rostlin před hmyzími škůdci. Výsledky studie byly publikovány v prestižním časopise Ecology Letters.
 
Parazitické vosičky kladou svá vajíčka do těla nebo na těla jiného hmyzu. Jejich larvy se pak v hostiteli vyvíjejí, živí se jím a postupně ho zahubí. Díky tomu působí parazitoidi jako neviditelná kontrolní síla proti přemnožení škodlivého hmyzu. Pomáhají tak udržovat rovnováhu nejen v přírodních ekosystémech, ale uplatnění nacházejí i v zemědělství, zejména v sadech, na polích a ve sklenících při produkci ovoce.

Nová studie však ukazuje, že s rostoucími teplotami se může role parazitoidů oslabit. Vědci experimentálně sledovali 28 různých vztahů mezi parazitoidy a jejich hostiteli při běžné teplotě 24 °C a při oteplení o čtyři stupně na 28 °C. Zjistili, že při vyšší teplotě výrazně klesla úspěšnost vývoje parazitoidů a také se jim zúžil „jídelníček“, parazitoidi totiž nedokázali napadat tolik hostitelských druhů.

Parazitická vosička
Foto | Phil Hönle / Biologické centrum AV ČR

Samotní hostitelé byli přitom oteplením zasaženi podstatně méně. „To znamená, že se narušuje rovnováha mezi hmyzem a jeho přirozenými nepřáteli. Parazitoidi ztrácejí schopnost pružně reagovat na změny v dostupnosti hostitelů,“ vysvětluje hlavní autor studie Jan Hrček z Biologického centra AV ČR.

Výzkum zahrnoval čtyři druhy tropických parazitických vosiček a sedm druhů hostitelů. „Parazitoidi reagovali stejně, přestože jsme pracovali s různými evolučními liniemi staršími než dinosauři. Vzhledem k jejich tropickému původu by se dalo očekávat, že se dokážou se zvýšenou teplotou vyrovnat, ale není tomu tak. Je tedy pravděpodobné, že nejde o výjimku, ale o obecný biologický jev,“ upozorňuje Jan Hrček.

Vědci testovali také opačný scénář, kdy původní teplotu o čtyři stupně snížili. Ochlazení na 20 °C mělo však jen mírný dopad jak na parazitoidy, tak na jejich hostitele, což potvrzuje, že právě oteplování představuje zásadní riziko.

Parazitoidi jsou důležitou součástí ochrany rostlin před hmyzími škůdci. Pokud se jejich role vinou teplotních změn oslabí, může docházet k přemnožení populací škodlivého hmyzu. To by mohlo vést k vyšším ztrátám v zemědělství, větší potřebě používat chemické pesticidy a dalšímu narušení stability ekosystémů. Studie tak ukazuje, že dopady klimatické změny nejsou jen otázkou přežití jednotlivých druhů, ale i fungování potravních sítí.

foto - Procházková Daniela
Daniela Procházková
Autorka je pracovnicí Biologického centra AV ČR.
