Výstava starých odrůd jablek a hrušek na Zemské výstavě v Zubrnicích

10.10.2025 11:13 | PRAHA (Ekolist.cz) | Kateřina Štrossová
Zdroj | Oživení starých odrůd
V sobotu, 11. 10. 2025, v 10 hodin zahajujeme v Zubrnicích Zemskou výstavu ovoce starých odrůd, kterou připravil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci s Muzeem v přírodě Zubrnice. V rámci programu Oživení starých odrůd vystavujeme ojedinělou kolekci více než 150 odrůd jabloní a hrušní. Najdete ji v areálu skanzenu, ve stodole ze Zadní Lhoty. Potrvá do neděle 19. října 2025.
 
Na co se můžete těšit? Řada odrůd stále roste a plodí v Českém středohoří a některé vystavované plody jsou přímo ze Zubrnického muzea v přírodě. Ale mnohé z nich už zcela zmizely z našeho okolí. Milovníci aromatických odrůd rádi vzpomenou na legendární Punčové jablko. Jeho lahodná a neopakovatelná chuť vás určitě nezklame. Navíc jablka této odrůdy vydrží až do jarních měsíců. Jde pravděpodobně o původní českou odrůdu rozšířenou nejvíce v severních Čechách. Prohlédnout si budete moci jablko odrůdy Táborita. Jedná se rovněž o původní českou podzimní odrůdu s typicky mastnou slupkou od šlechtitele a pomologa Václava Bláhy.

Francouzskou odrůdou, která roste přímo v Zubrnicích, je nádherně karmínově zbarvené jablko Kalvil červený podzimní. Jako by vypadlo ze zátiší starých obrazů. Je doložitelná od roku 1670 a je možné, že se pěstovala ještě dávno před tím. Jablka jsou typická nepravidelným „kalvilovitým“ tvarem s výrazným žebrováním. Co plod, to originál, velikostí i tvarem. Karmínová barva plodu přechází lehce i pod slupku. Jsou chuti sladké, s jahodovou, malinovou až fialkovou příchutí. Vysloužilo si tím další synonymum – Jahodové jablko. Mezi hruškami nechybí původní severočeská odrůda Koporečka, která se prosadila daleko za našimi hranicemi. Výstavu zpestří i cenné plody jeřábu oskeruše. Několik památných stromů roste právě v Českém středohoří.

Příští sobotu 18.10. pak bude výstava doplněna celodenním doprovodným programem Slavnosti lučních sadů. Tato akce se koná v rámci projektu Interreg: Ovocná krajina pro klimatickou změnu a biodiverzitu (OKliBio). Můžete se těšit na moštování odrůdových moštů, prohlídku sušárny ovoce či komentované exkurze do sadu. Tento den budou přítomni pomologové, kteří vám mohou určit odrůdy vašich jablek či hrušek. Pokud máte zájem o ztotožnění odrůdy, přineste 3 až 5 plodů z jednoho stromu s sebou. A přiveďte i své německé přátele, tlumočení do němčiny bude zajištěno.

Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách, na kterých je zachraňujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz. Aktivity programu Oživení starých odrůd dále podporují Ministerstvo zemědělství, Hlavní město Praha, Lesy České republiky, s.p., které jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity a NET4GAS, hlavní partner ČSOP.

Kateřina Štrossová
Oživení starých odrůd
