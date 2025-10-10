Výstava starých odrůd jablek a hrušek na Zemské výstavě v Zubrnicích
Francouzskou odrůdou, která roste přímo v Zubrnicích, je nádherně karmínově zbarvené jablko Kalvil červený podzimní. Jako by vypadlo ze zátiší starých obrazů. Je doložitelná od roku 1670 a je možné, že se pěstovala ještě dávno před tím. Jablka jsou typická nepravidelným „kalvilovitým“ tvarem s výrazným žebrováním. Co plod, to originál, velikostí i tvarem. Karmínová barva plodu přechází lehce i pod slupku. Jsou chuti sladké, s jahodovou, malinovou až fialkovou příchutí. Vysloužilo si tím další synonymum – Jahodové jablko. Mezi hruškami nechybí původní severočeská odrůda Koporečka, která se prosadila daleko za našimi hranicemi. Výstavu zpestří i cenné plody jeřábu oskeruše. Několik památných stromů roste právě v Českém středohoří.
Příští sobotu 18.10. pak bude výstava doplněna celodenním doprovodným programem Slavnosti lučních sadů. Tato akce se koná v rámci projektu Interreg: Ovocná krajina pro klimatickou změnu a biodiverzitu (OKliBio). Můžete se těšit na moštování odrůdových moštů, prohlídku sušárny ovoce či komentované exkurze do sadu. Tento den budou přítomni pomologové, kteří vám mohou určit odrůdy vašich jablek či hrušek. Pokud máte zájem o ztotožnění odrůdy, přineste 3 až 5 plodů z jednoho stromu s sebou. A přiveďte i své německé přátele, tlumočení do němčiny bude zajištěno.
Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách, na kterých je zachraňujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz. Aktivity programu Oživení starých odrůd dále podporují Ministerstvo zemědělství, Hlavní město Praha, Lesy České republiky, s.p., které jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity a NET4GAS, hlavní partner ČSOP.
