Vzácným hořečkům pomůže pěstování v botanické zahradě

8.10.2025 17:23 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Diskuse: 2
Foto | Bela Komancova / AOPK ČR
Hořečky jsou živým důkazem toho, jak se může z poměrně běžné a hojné rostliny stát kriticky ohrožený druh na pokraji vyhynutí. Pro tři nejvzácnější z nich připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR záchranné programy. Ty – kromě péče o místa, kde hořečky dosud rostou - zahrnují i jejich pěstování ve speciálních podmínkách v Botanické zahradě hl. města Prahy. Nyní se zhruba na třicítce míst sbírají semena pro budoucí kultivaci či výzkum – například v národní přírodní přírodní památce Kopičácký rybník nedaleko Chlumce nad Cidlinou nebo v národní přírodní památce Polabská černava na Mělnicku.
 
„Místa, kde hořečky rostou, potřebují péči. Pravidelně se ve vhodnou dobu sečou, vyřezávají se nálety, někde se i pase. Důležité je i narušování travního porostu, třeba vyhrabáváním či vláčením. Pro klíčení semen je totiž důležité, aby v porostu byly mezery a vrstva mechu nebyla příliš vysoká,“ vysvětluje Helena Neuwirthová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, koordinátorka záchranných programů pro hořeček mnohotvarý český, hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. „Letos jsme přistoupili k novince – na vhodných místech semena sbíráme pro pěstování v botanické zahradě. V budoucnu pak jejich dosevem podpoříme populace tam, kde už v přírodě zbývá jen málo rostlin,“ uvádí.

Odběr semen.
Foto | Helena Neuwirthová / AOPK ČR

Všechny tři druhy vzácných hořečků mají dvouletý cyklus. V prvním roce vytvářejí přízemní růžicí listů, ve druhém vyrůstá přímá, často větvená lodyha s fialovými květy. Kvetoucí hořečky se objevují až během druhé poloviny srpna. Semena dozrávají v tobolkách. Jsou příbuzní známějšího hořce a mají také hořkou chuť.

Hořečky z krajiny téměř vymizely, stejně jako vymizeli tradiční hospodáři, ovce a kozy a sečení luk. Neprospěl jim ani zvýšený přísun živin, zarůstání a zalesňování pastvin. I když se o místa, kde doposud rostou, pečuje, řada malých populací stagnuje či zaniká. Důvodem jsou klimaticky nepříznivé roky a oslabení či vyčerpání semenné banky, která hořečkům pomáhá tato období překonat. Tomu by mohlo pomoci právě pěstování hořečků v botanické zahradě, vyprodukované osivo pak posílí semennou banku extrémně malých a ohrožených populací.

Monitoring.
Foto | Helena Neuwirthová / AOPK ČR

Hořeček mnohotvarý český nyní roste zhruba na 65 lokalitách především na Šumavě a v šumavskonovohradském podhůří. Hořeček nahořklý se vyskytuje na posledních 57 lokalitách v nížinách a pahorkatinách Čech, hořeček drsný Sturmův pak na devíti místech v západních Čechách.

„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření – jako je třeba právě záchranné programy pro kriticky ohrožené hořečky,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která záchranné programy připravuje a realizuje.

„Evropský projekt PROSPECTIVE LIFE, který nyní běží druhým rokem, nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy. Záchranných programů je nyní již čtrnáct, díky nim se z naší přírody nevytratil třeba hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových,“ uzavírá.

foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
Jan Šimůnek

8.10.2025 17:34
Jsem toho názoru, že pěstování v zahradách jakýsi smysl má. Přinejmenším platí oba skautská zásada o všech vejcích v jednom košíku. Pokud se něco stane s přirozeným biotopem (nechci to přivolávat, ale semlít se to prostě může, budou zahrady cenným náhradním zdrojem. Do záchrany ohrožených druhů by se jistě rádi zapojili i zahrádkáři, případně přímo skalničkáři. Tím by se rostliny opět rozdělily do mnoha lokalit a opět by vzrostla pravděpodobnost, že případný průšvih alespoň některé přežijí.
Maminka byla členkou klubu skalničkářů, takže vím, že jsou to spolehliví a vstřícní lidé.
SV

Slavomil Vinkler

8.10.2025 18:59
Nechci radit zahradníkům, nicméně připomínám, že v přírodě existují kříženci a asi by nebylo vhodné je vytvářet v zahradě, kde je izolace o mnoho složitější..
