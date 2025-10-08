Vzácným hořečkům pomůže pěstování v botanické zahradě
Všechny tři druhy vzácných hořečků mají dvouletý cyklus. V prvním roce vytvářejí přízemní růžicí listů, ve druhém vyrůstá přímá, často větvená lodyha s fialovými květy. Kvetoucí hořečky se objevují až během druhé poloviny srpna. Semena dozrávají v tobolkách. Jsou příbuzní známějšího hořce a mají také hořkou chuť.
Hořečky z krajiny téměř vymizely, stejně jako vymizeli tradiční hospodáři, ovce a kozy a sečení luk. Neprospěl jim ani zvýšený přísun živin, zarůstání a zalesňování pastvin. I když se o místa, kde doposud rostou, pečuje, řada malých populací stagnuje či zaniká. Důvodem jsou klimaticky nepříznivé roky a oslabení či vyčerpání semenné banky, která hořečkům pomáhá tato období překonat. Tomu by mohlo pomoci právě pěstování hořečků v botanické zahradě, vyprodukované osivo pak posílí semennou banku extrémně malých a ohrožených populací.
Hořeček mnohotvarý český nyní roste zhruba na 65 lokalitách především na Šumavě a v šumavskonovohradském podhůří. Hořeček nahořklý se vyskytuje na posledních 57 lokalitách v nížinách a pahorkatinách Čech, hořeček drsný Sturmův pak na devíti místech v západních Čechách.
„Naší prioritou je samozřejmě udržet krajinu ve stavu, kdy poskytuje domov co nejširšímu spektru rostlin a živočichů. V případech, kdy se to nedaří, přicházejí na řadu speciální opatření – jako je třeba právě záchranné programy pro kriticky ohrožené hořečky,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která záchranné programy připravuje a realizuje.
„Evropský projekt PROSPECTIVE LIFE, který nyní běží druhým rokem, nám umožňuje zaměřit se i na další vzácné rostliny a živočichy. Záchranných programů je nyní již čtrnáct, díky nim se z naší přírody nevytratil třeba hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek stromových,“ uzavírá.
Jan Šimůnek8.10.2025 17:34
Maminka byla členkou klubu skalničkářů, takže vím, že jsou to spolehliví a vstřícní lidé.