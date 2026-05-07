https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zpod-gronskeho-ledovce-unika-metan.je-to-dukaz-vysoke-citlivosti-mista-na-zmeny-klimatu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zpod Grónského ledovce uniká metan. Je to důkaz vysoké citlivosti místa na změny klimatu

7.5.2026 02:46 | PRAHA (Ekolist.cz) | Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Tající okraj Grónského ledovce.
Tající okraj Grónského ledovce.
Foto | Jakub Žárský / Přírodovědecká fakulta UK
Mezinárodní tým vědců pod vedením Marka Stibala a jeho týmu kryosférické ekologie (CryoEco) z Přírodovědecké fakulty UK přináší v nové studii důkaz o původu metanu uvolňujícího se zpod Grónského ledovce: je jím rozklad organické hmoty nahromaděné během teplejšího období zvaného Holocénní klimatické optimum, které skončilo před zhruba čtyřmi tisíci lety. Výsledky studie tak ukazují, že Grónský ledovec je velmi citlivý i k poměrně mírným a krátkým změnám klimatu.
 
Zpod tajících okrajů ledovců na mnoha místech naší planety uniká metan (CH4), silný skleníkový plyn. Tento teprve nedávno objevený fenomén proto vyvolává obavy z další potenciální zpětné vazby pro probíhající klimatickou změnu způsobené odledňováním.

Tající okraj Grónského ledovce.
Tající okraj Grónského ledovce.
Foto | Jakub Žárský / Přírodovědecká fakulta UK

Vědci sesbírali desítky vzorků tavné vody vytékající zpod ledu na 2000 km dlouhém transektu podél celého západního okraje ledovce a zkoumali metan v ní rozpuštěný pomocí analýzy stabilních izotopů uhlíku a vodíku (δ13C and δ2H) a radioizotopového (14C) datování.

Výsledky analýz ukazují, že metan unikající zpod Grónského ledovce je 1500-4500 let starý a pochází z mikrobiálního rozkladu organické hmoty za nepřístupu kyslíku. To znamená, že během Holocénu došlo k výraznému odtání západního okraje ledovce a nárůstu tundrové vegetace a nahromadění organické hmoty na odhaleném území. Ta byla pak překryta znovu rostoucím ledovcem během následujícího chladnějšího období.

Tavná voda unáší množství rozpuštěného metanu, který je možné na místě z vody získat a podrobit laboratorním analýzám.
Tavná voda unáší množství rozpuštěného metanu, který je možné na místě z vody získat a podrobit laboratorním analýzám.
Foto | Jakub Žárský / Přírodovědecká fakulta UK

“Studie přináší další důkaz toho, jak citlivý je Grónský ledovec ke změnám klimatu. To, že během poměrně krátkého období, které bylo klimaticky srovnatelné se současností, odtál daleko za hranice dnešního rozsahu, je znepokojivou připomínkou toho, co nás čeká v blízké budoucnosti”, říká spoluautor studie, glaciolog Alun Hubbard z university ve finském Oulu.

Celkové množství metanu unikajícího zpod Grónského ledovce v současné době naštěstí není příliš velké a v globálním měřítku je zatím zanedbatelné. To se však může v blízké budoucnosti změnit.

Tavná voda unáší množství rozpuštěného metanu, který je možné na místě z vody získat a podrobit laboratorním analýzám.
Tavná voda unáší množství rozpuštěného metanu, který je možné na místě z vody získat a podrobit laboratorním analýzám.
Foto | Jakub Žárský / Přírodovědecká fakulta UK

„Naše zjištění ukazují, jak významná je role těch poměrně nedávných změn v rozsahu ledovce na koloběh uhlíku v tomto důležitém arktickém ekosystému. I přes to relativně malé množství metanu, které se teď zpod ledu uvolňuje, jsou naše výsledky relevantní i pro globální odhady bilance metanu v atmosféře,“ říká Jade Hatton, jedna z hlavních autorek studie.

Zrychlující tání ledovců totiž povede ke zvýšeným emisím metanu, a to nejen v Grónsku, ale velmi pravděpodobně i v Antarktidě, kde jsou zásoby organické hmoty o mnoho větší a očekávané emise metanu proto potenciálně daleko závažnější.

Tavná voda unáší množství rozpuštěného metanu, který je možné na místě z vody získat a podrobit laboratorním analýzám.
Tavná voda unáší množství rozpuštěného metanu, který je možné na místě z vody získat a podrobit laboratorním analýzám.
Foto | Jakub Žárský / Přírodovědecká fakulta UK

Výzkum financovalo MŠMT v rámci programu ERC-CZ (projekt MARCH4G „Microbial production and release of CH4 from the Greenland Ice Sheet“; PI Marek Stibal).

Hatton JE, Stehrer-Polášková A, Píka PA, Garnett MH, Klímová P, Wentzel LCP, Žárský JD, Trubač J, Arndt S, Hubbard A, Yde JC, Hawkings JR, Doting E, Murphy JG, Lamarche-Gagnon G, Wadham JL, Sapper SE, Christiansen JR, Jorgensen CJ, Stibal M (2026) Mid-Holocene retreat of the Greenland Ice Sheet indicated by subglacial methane release Nature Geoscience doi:10.1038/s41561-026-01976-5.

reklama
 
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
tisknout poslat
Dále čtěte |
fotovoltaický panel Foto: Voice0Reason Flickr Evropa se příliš spoléhá na čínské zelené technologie, varují experti Mořan zlatý/pražma královská Foto: Amada44 Wikimedia Commons Velké stěhování šupinatých národů. S klimatickou změnou se mění ve Středozemním moři areál výskytu ryb Plastový recyklát Foto: Depositphotos Prodal se tu starý železniční most a miliony tun druhotných surovin. České recyklační tržiště zůstává největší v EU

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist