Zpod Grónského ledovce uniká metan. Je to důkaz vysoké citlivosti místa na změny klimatu
Vědci sesbírali desítky vzorků tavné vody vytékající zpod ledu na 2000 km dlouhém transektu podél celého západního okraje ledovce a zkoumali metan v ní rozpuštěný pomocí analýzy stabilních izotopů uhlíku a vodíku (δ13C and δ2H) a radioizotopového (14C) datování.
Výsledky analýz ukazují, že metan unikající zpod Grónského ledovce je 1500-4500 let starý a pochází z mikrobiálního rozkladu organické hmoty za nepřístupu kyslíku. To znamená, že během Holocénu došlo k výraznému odtání západního okraje ledovce a nárůstu tundrové vegetace a nahromadění organické hmoty na odhaleném území. Ta byla pak překryta znovu rostoucím ledovcem během následujícího chladnějšího období.
“Studie přináší další důkaz toho, jak citlivý je Grónský ledovec ke změnám klimatu. To, že během poměrně krátkého období, které bylo klimaticky srovnatelné se současností, odtál daleko za hranice dnešního rozsahu, je znepokojivou připomínkou toho, co nás čeká v blízké budoucnosti”, říká spoluautor studie, glaciolog Alun Hubbard z university ve finském Oulu.
Celkové množství metanu unikajícího zpod Grónského ledovce v současné době naštěstí není příliš velké a v globálním měřítku je zatím zanedbatelné. To se však může v blízké budoucnosti změnit.
„Naše zjištění ukazují, jak významná je role těch poměrně nedávných změn v rozsahu ledovce na koloběh uhlíku v tomto důležitém arktickém ekosystému. I přes to relativně malé množství metanu, které se teď zpod ledu uvolňuje, jsou naše výsledky relevantní i pro globální odhady bilance metanu v atmosféře,“ říká Jade Hatton, jedna z hlavních autorek studie.
Zrychlující tání ledovců totiž povede ke zvýšeným emisím metanu, a to nejen v Grónsku, ale velmi pravděpodobně i v Antarktidě, kde jsou zásoby organické hmoty o mnoho větší a očekávané emise metanu proto potenciálně daleko závažnější.
Výzkum financovalo MŠMT v rámci programu ERC-CZ (projekt MARCH4G „Microbial production and release of CH4 from the Greenland Ice Sheet“; PI Marek Stibal).
Hatton JE, Stehrer-Polášková A, Píka PA, Garnett MH, Klímová P, Wentzel LCP, Žárský JD, Trubač J, Arndt S, Hubbard A, Yde JC, Hawkings JR, Doting E, Murphy JG, Lamarche-Gagnon G, Wadham JL, Sapper SE, Christiansen JR, Jorgensen CJ, Stibal M (2026) Mid-Holocene retreat of the Greenland Ice Sheet indicated by subglacial methane release Nature Geoscience doi:10.1038/s41561-026-01976-5.
