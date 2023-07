28 mrtvých sov v ocelové trubce fukaru na seno. Jak se zbavit nebezpečných ptačích pastí?

Foto | Mirek Bažant / Mirek Bažant / Česká společnost ornitologická Stojící roury na farmě se kromě několika dalších živočichů staly osudné i pro sovu pálenou.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Smrtící pasti pro ptáky v lidských sídlech Nemáte čas číst článek? Nemáte čas číst článek? Stáhněte si stručný a názorný leták

Třeba takový sýček. V současné době obývá výhradně bezprostřední okolí lidských sídel, nejčastěji vesnice s farmami, stodolami, stájemi a jinými hospodářskými budovami, ale nevyhýbá se ani větším městům. Právě zde jsou sýčci vystaveni řadě nebezpečí v podobě smrtelných pastí, jako jsou různé nádrže na vodu, větrací šachty, svisle stojící roury či fukary na seno, ze kterých se sýčci nedokáží dostat a hynou v nich. V takovýchto pastech uhynula v posledních desetiletích více jak třetina (36 %) sýčků, u nichž známe příčinu smrti, ale i řada dalších ohrožených ptáků, což dokládá třeba nález 28 mrtvých sov pálených v jediné ocelové trubce od fukaru na seno. Zabezpečení takových pastí je přitom často rychlé a jednoduché.

Sudy a nádrže na vodu

Různé sudy s vodou, vany, napáječky atd. představují pro sýčky zásadní nebezpečí. Pokud do nich spadnou, po namočení se z nich kvůli hladkým stěnám nedostanou a utopí se. Přitom podobné nádrže jsou u nás velmi běžné.

Nenechme v nich sýčky a další druhy zvířat zbytečně hynout. Jestliže nádobu nepoužíváme, otočíme ji dnem vzhůru.

Foto | Ronald van Haxen / Ronald van Haxen / Česká společnost ornitologická Mladý sýček utonulý v napaječce.

Když ji používáme, umístíme do ní plovák, který může být z dřevěných prken či pěnový, a připevníme pruh drátěného pletiva na okraj, aby se případné oběti snadno dostaly ven.

Sýček se může utopit i v napaječce pro zvířata, jak je možno vidět na fotkách níže. Existují speciální napaječky s vnitřním košem, po kterém sýček bezpečně vyšplhá ven.

Foto | Martin Šálek / Martin Šálek / Česká společnost ornitologická Zabezpečená vana proti utopení ptáků.

Nádrž či nádobu můžete zabezpečit pomocí pletiva a plováků. Můžete si speciální plováky koupit, nebo si je můžete udělat ze silnějších prken.

Bazény

Foto | Mirek Bažant / Mirek Bažant / Česká společnost ornitologická Stačí do bazénu dát jednoduchý plovák.

Česká republika má nejvíce bazénů na počet obyvatel v Evropě. Někteří lidé kvůli tomu říkají, že jsme zemí šmoulích hrnců. Bohužel právě bazény představují další smrtelné nebezpečí pro řadu živočichů včetně sýčků. Spadne-li do nich pták, žába, hmyz nebo i domácí mazlíček, mohou nechtěnou koupel zaplatit životem, protože po hladkých stěnách bazénu se nedokážou dostat ven.

Pomůžeme jim instalací plováku buď dřevěného nebo speciálního k tomu určeného, který nabízí například Zelená domácnost.

Foto | Martin Šálek / Martin Šálek / Česká společnost ornitologická Tohle je past, která stála dva sýčky život. Stačí ji položit a je bezpečná.

Roury, fukary, komíny a okapy

Další nebezpečí představují duté, kolmo stojící objekty, jako jsou sudy, roury, trubky z fukaru na seno, ale i komíny, kam mohou ptáci zapadnout.

Svisle stojící roury stačí položit do vodorovné pozice či horní vstup uzavřít pletivem nebo dřevěnou deskou, a tím zamezit uvíznutí ptáků v nich.

Komín lze zabezpečit kovovou mřížkou či průmyslově vyráběným lapačem jisker. Instalaci těchto zařízení je však třeba nechat na odbornících.

Některé domy mají okapy ústící do kanálů až pod zemí. To je opět pro sýčky nebezpečné. Do okapové roury mohou spadnout nebo se tam chtějí schovat před případným nebezpečím. Ven už se ale nedostanou, na rozdíl od okapu, který ústí nad zemí.

Aby byl sýček v bezpečí, stačí horní ústí okapové roury zakrýt mřížkou. Existují ale i různé varianty zakrytí celých okapů, které zamezují jejich zanášení listím během podzimu a současně spolehlivě ochrání i sýčky.

Prosklené plochy

Stejně jako pro ostatní druhy ptáků i pro sýčky jsou nebezpečné prosklené plochy. Ve skle se může zrcadlit okolní krajina, nebo může být průhledné. V obou případech si ptáci myslí, že jím bez problému proletí. A tím se smrtelně pletou.

Sklo je třeba zviditelnit, nejlépe hustým polepem. Jedna silueta dravce ale nepomůže. Nejlepší jsou pruhy nebo nálepky jakéhokoli tvaru a barvy, vždy však nejdále 10 cm od sebe.

Zdroj | Česká společnost ornitologická Dříve do těchto zrcadlících oken školy naráželi ptáci. Teď už je plocha bezpečná – důležité je polepit celou plochu, a to malými ornamenty jakéhokoliv tvaru. Zásadní je, aby byly maximálně 10 centimetrů od sebe, aby se ptáci nesnažili mezi nimi proletět.

Sovy mají specifikum, že nevidí v UV spektru, proto pro ochranu skel kvůli sovám není vhodné používat speciální UV samolepky na skla, jako u jiných druhů. Lepší je v tomto případě na ochranu skel použít neprůhledné samolepky.

Probíhá i kampaň České společnosti ornitologické, která se věnuje nebezpečným, proskleným zastávkám a do které se můžete také zapojit ohlášením nebezpečné zastávky na zastavky.birdlife.cz.

Česká společnost ornitologická se kolizím ptáků se skly věnuje dlouhodobě, proto můžete pro získání podrobnějších informací použít následující odkazy na informační materiály a web zabývající se touto problematikou:

Brožura Ptáci a skla

Brožura Kolize ptáků s transparentními a reflexními plochami.

Ostatní pasti

V okolí lidských sídel ale číhá řada dalších nebezpečí. Do provázků pohozených nebo omotaných kolem plotu či stromu, do sítí používaných na zakrývání úrody nebo do starých, volně se povalujících sítí od balíků sena či slámy se mohou sýčci i další ptáci snadno a nenávratně zamotat.

Foto | Ronald van Harxen / Ronald van Harxen / Česká společnost ornitologická Sýček zamotaný do síťoviny na balení balíků sena.

Hlavně u větších zemědělských objektů pak nacházíme staré nepoužívané nádrže nebo sila, ve kterých se ptáci mohou utopit. Dívejme se proto na své okolí i ptačíma očima a nebuďme lhostejní. Není nic horšího než zbytečná smrt.

reklama