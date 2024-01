Brno se zapojuje do projektu Jsem zpět. Sběrný dvůr na Jedovnické přijímá funkční elektrospotřebiče

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | jsemzpet.cz Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Do speciální sběrné sítě pro odevzdání funkčních elektrospotřebičů se zapojuje město Brno. Od začátku roku lze na Sběrný dvůr pro podnikatele, firmy a veřejnost na Jedovnické 4 odevzdat fungující spotřebič, který pak bude předán do Klokánku, Diakonie, či do azylových domů. Jeden z největších sběrných dvorů republiky tak rozšiřuje svoje portfolio služeb.Jedná se o výsledek spolupráce mezi městem Brno, provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a společností SAKO Brno s názvem „ Jsem zpět “. Veřejnost, ale i organizace a firmy mohou přinést do sběrného dvora na Jedovnické funkční spotřebič. Jde zejména o ledničky, sušičky, pračky, myčky nádobí, pečící i mikrovlnné trouby a vestavné varné desky.

Odebrané spotřebiče zde projdou odbornou kontrolou servisního technika, který během kontroly přístroje prověří jeho funkčnost a bezpečnost. Elektrospotřebiče, zapojené do projektu „Jsem zpět“, musí být funkční, nesmí být rezavé, ale mohou mít menší kosmetické vady nemající vliv na provoz přístroje.

„Funkční a na bezpečnost prověřený spotřebič pak bude předán na místo, kde je nejvíce zapotřebí. V Brně počítáme s jeho využitím například pro Klokánky Fondu ohrožených dětí, Diakonie, azylové domy a dětské domovy,“ říká Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Kromě spotřebičů z domácností je projekt „Jsem zpět“ příležitostí také pro charitativní činnost firem a organizací. „Byli bychom spolu s ostatními garanty projektu pochopitelně rádi, kdyby se na Jedovnickou 4 naučily jezdit například organizace, které modernizují svá elektrozařízení a plánují se zbavit starších, avšak funkčních spotřebičů a také kdyby na tuto možnost, jak pomoci potřebným, pamatovaly také firmy potřebující se zbavit neprodejných skladových zásob. Neziskové organizace, zapojené do našeho projektu, by to velmi uvítaly,“ zdůrazňuje Pavel Urubek.

V celorepublikovém projektu „Jsem zpět“ je k dnešnímu dni zapojeno celkem 65 charitativních subjektů. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách svozové a odpadové společnosti SAKO Brno Elektrospotřebiče | SAKO - svoz a zpracování odpadu Brno.

reklama