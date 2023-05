Jak děti v lesní školce odpočívají a spí?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

3. květen je Mezinárodní den lesních školek . U této příležitosti chtějí české lesní školky ukázat trochu neviditelnou, ale nedílnou součást lesních školek a přírodní pedagogiky. Téma klidu, odpočinku a spánku.„České lesní školky si pro rok 2023 zvolily téma ‚LESsnění‘, aby ukázaly, jak v lesních školkách probíhá odpočinek a spánek jakožto základní potřeba dětí. Mezinárodní den je často dnem otevřených vrátek v lesních školkách. Letos je to příležitost posvítit si na možné předsudky nebo obavy spojené se spánkem dětí ve školce,” říká předsedkyně Asociace lesních MŠ Tereza Valkounová.

Odpočinek i spánek jsou základní potřebou dětí, jsou stěžejní pro jejich zdravý vývoj. Stejně tak jako děti potřebují pohyb, potřebují i dostatečný odpočinek a obojího často více, nežli dospělí. Hra v lese je plná akce, při které se děti učí na každém kroku. Je to jako jako nádech a výdech, akci je potřeba vyvážit odpočinkem – jedná se o zdravý životní návyk, stejně jako jídlo nebo hygiena.

„Děti v lesních školkách spí, ale vypadá to jinak než v klasické školce. Typické je spaní ve vlastním spacáku ve spacích ‚hnízdech‘, hamakách nebo postýlkách. Nikdo z nás to ve školce nezažil a proto to může být obtížně představitelné a je potřeba tento obraz vyjasnit," říká Tereza Valkounová. "A nejen obraz, ale i postup – zejména pro zimní období, když se spí v nevytápěném prostoru, nebo když v létě spíme venku. Jak je zajištěn komfort a klid? Jak to děláme, aby se děti na spánek či odpočinek mohly těšit?”

Mýty v oblasti spánku a odpočinku

Mýtus: Děti v lesních školkách nespí.

Fakta: Po celém dopoledni v lese se děti na odpočinek po obědě těší. Pokud k tomu mají dobře vytvořené podmínky a spánkové rituály, jde to “samo”.

Mýtus: Děti nemohou v lese spát, chybí pro to vhodný prostor.

Fakta: Děti v lesních školkách mají uzpůsobený prostor na spaní a odpočinek, který ale vypadá jinak než v klasické školce. Typické je spaní ve vlastním spacáku ve spacích hnízdech, hamakách nebo postýlkách.

Mýtus: Děti se každý den samy rozhodují, zda budou spát.

Fakta: Unavené dítě nemá kapacitu vyhodnotit, co má dělat. Nejlépe funguje, když odpočinek či spaní vůbec není otázkou, ale stává se návykem – po obědě odpočíváme, stejně jako si po toaletě umýváme ruce.

Mýtus: Děti spí venku za každého počasí. V zimě je dětem chladno a v létě horko.

Fakta: Místo, kde děti spí může mít venkovní teplotu, ale platí totéž, co pro oblečení: děti jsou v přiměřeném teple a v suchu. Tomu pomáhá plachta nad hlavou, spacák a odpovídající počet vrstev oblečení na sobě. Miminka v kočárku spí podobně.

Mýtus: Některé děti jsou “nespací” – nespí doma a nebudou spát ani ve školce.

Fakta: Každé dítě potřebuje spát. Je na dospělých, aby našli klíč k tomu, co dítěti pomůže, aby si tento zdravý návyk vytvořilo.

Historie lesních školek

První lesní mateřská škola vznikla v roce 1954 v Dánsku a od té doby se rozšířily do několika zemí mimo jiné Dánska, Francie, Švýcarska, Švédska, Holandska, Slovinska, Spojeného království, Rumunska, Itálie, USA, Turecka, Španělska, Japonska, Číny, Vietnamu, Finska, Polska, Kanady, či sousedního Německa, kde je aktuálně okolo 2 500 školek.

V roce 2016 vznikla iniciativa za Mezinárodní den lesních školek registrací v UNESCO. Datum bylo stanoveno na 3. května, kdy byla založena první německá lesní školka (Flensburg). Od té doby se již popáté napříč kontinenty slaví v zemích, ve kterých lesní mateřské školky existují.

