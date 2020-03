Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ChameleonsEye / Shutterstock Jak dlouho v životním prostředí přetrvají kostičky Lego? Na tuto otázku hledal odpověď tým badatelů z univerzity v Plymouthu. Využíval přitom archivních kousků, nových stavebnic i dílků stavebnice, vyplavených mořem při jihozápadním pobřeží Anglie. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na tuto otázku hledal odpověď tým badatelů z univerzity v Plymouthu. Využíval přitom archivních kousků, nových stavebnic i dílků stavebnice, vyplavených mořem při jihozápadním pobřeží Anglie. Výsledky výzkumu nepotěší. Píše o tom Independent

Od roku 1958, kdy si dánská firma LEGO (název vychází z fráze lag godt, tedy „hraj si dobře“) nechala patentovat výrobu stavebnicových dílků z plastu akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS), se tahle zábava pro děti stala světovým fenoménem. Mohlo by se zdát, že největší komplikací je, když na nějakou takovou šlápnete bosou nohou. Jenže je to horší.

Jejich ohromná produkce totiž nahrává i vzniku odpadů a postupným únikům do životního prostředí, kde se moc nerozkládají. Byly totiž zkonstruovány tak, aby byly odolné a dobře snášely opakovanou manipulaci. Takže se v jinak korozivním a abrazivním prostředí oceánů mohou rozkládat 100, ale klidně také 1300 let.

Což je hlavní závěr týmu docenta Andrewa Turnera, který se na vyčíslení jejich životnosti zaměřil. Využili k tomu rentgenových paprsků i fluorescenční spektrometrie, kterými otestovali nálezy stavebnice z anglických pláží.

„A nás samotné jejich trvanlivost překvapila,“ dodává. Exempláře, které jim přišly pod ruku, byly pravděpodobně vyrobeny v 70. a 80. letech. „Byly ohlazené, zbavené barvy, některé byly lehce poškozené nebo prasklé. Většina z nich ale pořád držela původní tvar.“ Potvrdila se tím i domněnka, že kvůli pomalu postupující fragmentaci by se obrušované dílky mohly stát zdrojem mikroplastů. Což je problém.

„Když už se jich lidé zbavují, měli by se postarat o to, aby tím neohrozili životní prostředí,“ říká Turner. To, jak potenciálně velký může být lego problém, nejlépe demonstrují čísla z výroby: za cirka padesát let bylo na trh uvedeno přes 600 miliard kostiček. Přibližně 36 miliard ročně, respektive 1140 každou jednu vteřinu. Společnost LEGO se sice už několik let snaží nalézt „udržitelnou, obnovitelnou a k životnímu prostředí šetrnou náhradu za ABS“, ale zatím ne příliš úspěšně. V zásadě tím ale dokládá jen své hlubší nepochopení problematiky vzniku znečištění.

Vysloužilá stavebnice Lego je naprosto v pořádku, dokud ji vyhodíte tam, kam patří. Její k životnímu prostředí vstřícnější verze by nejspíš vyvolala nárůst objemu starého Lega v odpadu, včetně úniků do vodního prostředí. Není to tedy problém výrobce, který vyrábí opravdu odolné hračky pro děti, ale spíše nešetrného chování spotřebitele, který se jich nerozvážně zbavuje.

reklama