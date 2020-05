Jak si Berounští sami vysázeli trvalkový záhon

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kateřina Nepustilová / Kateřina Nepustilová / Berounská zeleň Nápad na trvalkový záhon klíčil rok.

Péčí spolku Berounská zeleň a za přispění desítek místních občanů vznikl během tří dnů v Talichově ulici před místním gymnáziem komunitní trvalkový záhon s plochou více než 250 metrů čtverečních. Dobrovolníci z Berouna sem přinesli a pomohli zasadit osm set kusů suchomilných trvalek, které doplnily hlohovou alej, vysázenou už na podzim minulého roku. Informuje o tom spolek Berounská zeleň.

„Nápad vrátit do Talichovy ulice stromy a založit zde také okrasný záhon ze suchomilných trvalek vznikl před rokem. Byla to dlouhá a náročná cesta, řešili jsme řadu problémů, ale i díky pomoci místostarosty Michala Mišiny, sousedů z Černého vršku nebo i místních firem, které nám věnovaly zeminu, písek, štěpku a vybavení na zalévání, se dobrá věc nakonec podařila,“ říká členka Berounské zeleně Lenka Králová, která projekt iniciovala a koordinovala.

Záhon v Talichově ulici připravovali dobrovolníci průběžně už o jara. Darovanou ornici kultivovali koňským hnojem, pískem a štěpkou z listnatých stromů. Před měsícem se pak spolek obrátil na veřejnost s výzvou, aby lidé předpěstovávali a ze svých zahrad odkopávali trvalky ze zveřejněného seznamu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kateřina Nepustilová / Kateřina Nepustilová / Berounská zeleň Zapojili se i místní.

„Vybírali jsme takové rostliny, které nebudou pouze hezké na pohled, ale budou zároveň užitečné pro hmyz a drobné živočichy, jako například ty medonosné. Zařadili jsme také léčivky a planě rostoucí rostliny," říká Lenka Králová.

"Rádi bychom časem jednotlivé trvalky více představili veřejnosti, žákům základní školy a místního gymnázia. Ti se do projektu čile zapojili. Více než dvacítka jich pravidelně zalévá stromy a starat se budou i o trvalky,“ popisuje další zapojení studentů Králová. Studenti gymnázia se účastnili i samotného sázení. Studentka gymnázia Julie Žaliová dokonce přinesla nejvíce trvalek ze všech přispěvatelů.

Komunitní výsadba měla u veřejnosti značný ohlas, své trvalky věnovala také starostka Berouna Soňa Chalupová a místostarosta Michal Mišina. Do osázených záhonů by měly do konce roku přibýt ještě skalky z kamenů a lavičky. „Do některých kamenů vytesáme mělké misky, ze kterých budou moci pít ptáci a hmyz. V parných dnech budou moci sami občané doplňovat do pítek vodu," říká Králová.

Lidem budou zase sloužit lavičky umístěné na hraně chodníku a záhonů. "I v tomto případě bychom rádi co nejvíce zapojili berounské občany, které plánujeme vyzvat k tomu, aby nám darovali nepotřebný dřevěný a kovový zahradní nábytek, který následně zrenovujeme a vrátíme mu život. Smyslem a cílem celého projektu je spolužití rostlin, zvířat a lidí ve městě. Také dát nový život starým věcem,“ doplňuje Lenka Králová ze spolku Berounská zeleň.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kateřina Nepustilová / Kateřina Nepustilová / Berounská zeleň Původní stav.

Spolek existuje v Berouně od roku 2019. Kromě aleje a záhonů v Talichově ulici se stará o obnovu starého sadu Třešňovka, kde sází nové stromy, vypásá stepní porost a monitoruje výskyt vzácných a chráněných živočichů. Nově spolupracuje také s Židovskou obcí v Praze na revitalizaci okolí berounského židovského hřbitova, u kterého by měl vzniknout komunitní park Palouček.

V těchto dnech k tomu soutěží se dvěma projektovými záměry v participativním rozpočtu Středočeského kraje. Usiluje zde o hlasy pro projekt obnovy tůní a vybudování naučných chodníčků v údolí Brdatka, a také pro výsadbu stromové aleje podél cyklostezky u nově zrekonstruované Plzeňské ulice. „Podobně jako u ostatních projektů nám i tady jde o přírodě blízká opatření, která pomáhají zadržet vodu, a také zchladit a zkrášlit naše město. Alej s keřovým podrostem by k tomu měla snížit hlučnost a prašnost na frekventovaném místě, v Brdatkách se zase snažíme podpořit unikátní biotop, zahrnující ohrožené obojživelníky, plazy a rostliny, zásadní je pro nás také zapojení veřejnosti,“ komentuje dlouhodobé cíle spolku jeho předseda Václav Kovář. Hlasování v participativním rozpočtu Středočeského kraje běží do 15. června.

