Jak správně pečovat o psí drápy?

Foto | Cavan / Depositphotos

Možná se to nezdá, ale i péče o drápy je pro psy důležitá. Drápy psům slouží jako opora, díky nim lépe drží rovnováhu, snáze zatáčí, jsou rychlejší. „Stejně jako lidské nehty rostou psí drápy nepřetržitě, a když se o ně nepečuje, může to vést k problémům,“ informuje Diana Vašková z dobročinné organizace Pet Heroes , která pečuje o psy a kočky v nouzi. Během let už se setkali se psy, které kvůli přerostlým drápům bolelo i chodit.„To, že má pes drápy už moc dlouhé, se pozná už i jen po zvuku, protože správně zkrácené drápy by neměly při chůzi po tvrdém povrchu cvakat,“ vysvětluje Diana Vašková.

„Pohledem zase můžete vidět, že když pes stojí, dotýkají se drápy země. Což by neměly. Delší drápy mají navíc tendenci se kroutit, můžou pak i zarůstat do polštářků tlapek. No a pes může kvůli tomuhle všemu stát nebo chodit jinak, než je normální, kulhat, může i odmítat běh nebo chůzi kvůli bolesti a tlapky si hodně olizovat,“ říká Diana Vašková.

Zdroj | Pet Heroes Jak psí dráp vypadá uvnitř?

Kromě bolesti můžou dlouhé drápy vést i k dalším problémům. Kvůli dlouhým drápům se totiž mění úhel posazení tlapky, a následně se pak může zbortit klenba. To může vést až k artróze. „Končetiny psa jsou navíc spojené s páteří, takže jejich špatné postavení nakonec může vést k přenesení bolesti do dalších částí těla,“ dodává Diana Vašková.

Jak problémům s drápy zabránit?

„Nejdůležitější je pohyb, pravidelné procházky, při kterých pes chodí po různých typech povrchů a tím si drápy přirozeně obrušuje na správnou délku. Jen pozor na léto, kdy je důležité nechodit se psem po rozpáleném asfaltu a dalších horkých místech, které mu můžou popálit polštářky tlapek,“ upozorňuje Diana Vašková.

Dobré je také drápy stříhat, o to můžete případně poprosit například veterináře. „Ke stříhání je potřeba přistupovat jemně a opatrně, hodně chválit, nikam nespěchat a odstřihávat klidně i jen po kouskách. Důležité jsou i správné nástroje, například kleště na psí drápy, které by měly být dost ostré, aby šlo stříhání hladce. Případně můžete použít brusky na psí drápy. Možností je ale také pilník, který i většina psů snáší lépe,“ popisuje Diana Vašková.

Zdroj | Pet Heroes Jak na střih drápů.

Drápy se mohou stříhat klasicky, pod úhlem 45 stupňů, existuje ale i alternativní střih, při kterém se naruší živá tkáň a drápy postupně začnou dorůstat do kratší délky. Je ale důležité takto stříhat pravidelně, tedy minimálně jednou za čtrnáct dní, a postupovat opatrně a po kouskách. Pro začátečníky je tedy klasický typ vhodnější.

„Pokud dojde k úrazu, ať už při dovádění nebo že se dráp moc zastřihne a krvácí, je potřeba tlapku omýt a zastavit krvácení. Ideální je taky místo vydezinfikovat a aplikovat tekutý obvaz, a pokud jde o velkou ránu nebo pes kulhá, je potřeba zajít k veterináři,“ osvětluje Diana Vašková. „V přírodě vám může jako první pomoc před veterinou posloužit bylinka Kokoška pastuší tobolka, která se používá právě na úrazy s krvácením a má antibakteriální účinky,“ dodává.

