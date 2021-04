Jak třídit obaly od kosmetických přípravků? Radí nový web od výrobce kosmetiky

Foto | Diana Ruseva / Diana Ruseva / Unsplash Dekorativní kosmetika jako jsou rtěnky, řasenky, oční stíny nebo oční linky, v jejichž obalu zůstává i po vypotřebování velké množství obsahu, se podobně jako obaly složené z více druhů materiálů recyklovat nedají.

Kam se všemi těmi plastovými lahvičkami, hliníkovými i skleněnými nádobkami nebo papírovými krabičkami od kosmetických produktů? Je možné vyhodit do tříděného odpadu i obal se zbytky krému? Právě na tyto otázky dávají odpověď nové webové stránky www.tridimeprokrasu.cz , které připravila společnost L'Oréal Česká republika ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

Plastové a skleněné obaly od kosmetických a hygienických přípravků patří do příslušného kontejneru na tříděný odpad. A není třeba je dočista vyplachovat, uvádí se na webu. Oddělit a odložit do směsného odpadu by se z nich však měly kovové či silikonové části, například z pumpičky. Kovové tlakové nádoby od sprejů se mohou naopak do tříděného odpadu odložit vždy až vyprázdněné.

Dekorativní kosmetika jako jsou rtěnky, řasenky, oční stíny nebo oční linky, v jejichž obalu zůstává i po vypotřebování velké množství obsahu, se podobně jako obaly složené z více druhů materiálů recyklovat nedají a nezbývá než je hodit do směsného odpadu.

Kosmetika, mýdla ani opalovací krémy nejsou považovány za nebezpečný odpad, proto mohou prázdné obaly od těchto přípravků skončit v nádobách na tříděný odpad, uvedl již dříve pro Ekolist Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb. „Zbytky kosmetiky jako takové doporučujeme slít do jednoho sáčku či obalu a vyhodit do nádoby na směsný odpad. Pokud byste likvidovali větší množství, měli byste jej odevzdat na sběrném dvoře,“ upřesňuje.

Do osvětové kampaně se zapojilo 15 značek skupiny L’Oréal. Kromě L'Oréal Paris také Garnier, Vichy, La Roche-Posay, Lancôme, Biotherm, L'Oréal Professionnel nebo Kérastase. Společnost L'Oréal se zavázala do roku 2030 snížit množství obalů o 20 % a zajistit, aby 100 % jejích plastových obalů pocházelo z recyklovaných nebo obnovitelných zdrojů. Do roku 2025 má navíc učinit 100 % svých obalů znovu naplnitelnými, opakovaně použitelnými, recyklovatelnými nebo kompostovatelnými, a přispět tak k cirkulaci materiálů.

