Jaká je vaše uhlíková stopa? iRozhlas nabízí rychlou odpověď ve své kalkulačce

Chcete si vyčíslit svou uhlíkovou stopu a podívat se, jak jste na tom ve srovnání se zbytkem české společnosti? iRozhlas dnes zveřejnil jednoduchou kalkulačku , která umožní každému snadno zjistit, jak na tom se svou uhlíkovou stopou je.

A kromě toho iRozhlas nabízí i obsáhlý informační doprovod, který naši uhlíkovou stopu zasadí do kontextu nejen klimatické změny, ale i do společenského kontextu. Jinak se totiž na změnách klimatu podílí bohatí lidé a jinak lidé, kteří v ruce obrátí dvakrát každou korunu. Zjistit, do jaké společenské třídy patříte, si můžete v jiné kalkulačce iRozhlasu.

iRozhlas čerpá i z rozsáhlého výzkumu, který si nechal na reprezentativním vzorku české populace loni udělat.

Uhlíková kalkulačka iRozhlasu je zjednodušený nástroj, který uživatelům umožňuje vyplnění, aniž by museli zadávat detailní informace například o spotřebě plynu či elektřiny. Vše dokáže člověk zadat z hlavy. Pokud byste toužili si svou uhlíkovou stopu změřit přesněji, můžete využít sofistikovanější nástroj, který však po vás už bude chtít více informací, například znalost o spotřebě elektrické energie či plynu za rok. Kalkulačka Moje stopa Uhlíková stopa či Carbonfootprint