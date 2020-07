Kam je všechny dáme, ptají se zvířecí záchranné stanice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Archiv ČSOP Než ho vezmete z přírody, zavolejte zvířecích záchranářům. Dost možná pomoc nepotřebuje.

Krutihlav, kulíšek nebo kvakoš – to jsou neobvyklé druhy zvířat, které jsme již letos přijali do záchranných stanic. Zatímco tito zmínění se objevují v jednom, dvou jedincích, jsou druhy zvířat, kterých už se do péče pracovníků stanic Národní sítě dostaly letos stovky. Ještě nebyl ani konec června a v celé republice už byla poskytnuta péče víc než 10 000 zvířat! O pomyslnou první příčku se dělí 732 kachen divokých se 731 poštolkami obecnými. Informuje o tom Český svaz ochránců přírody.

Ještě v dubnu se zdálo, že se počet přijatých zvířat nebude o moc lišit oproti roku předešlému, vkročením do léta už mluví pracovníci stanic jinak. V Praze například přijali pacienta s pořadovým číslem 2000 o týden dříve než loni.

Rekordu se dočkali ve stanici Huslík. “Tento rok je pro nás výjimečný především počty přijatých živočichů. K poslednímu červnovému dnu se totiž naše evidence zastavila na počtu 1089 přijatých živočichů, což pro nás znamená zatím nejvyšší počet za všechny roky, kdy fungujeme," říká zástupce stanice Huslík. "Pouze za měsíc červen se k nám dostalo 346 zvířat, především mláďat. Aby rekordů nebylo málo, tak jen v průběhu včerejšího dne jsme přijali celkem 37 živočichů!“. POdle ČSOP jsou na tom obdobně stanice po celé republice.

Nejčastěji se do stanic dostávají mláďata. Jen za měsíce květen a červen tvořila téměř 50 % všech přijatých živočichů. Bylo přijato například 250 mláďat sýkorek, 197 vrabců, 168 kachen, 155 kosů, 70 zajíců nebo už 64 ježků. Dalších téměř 400 mláďat bylo uvedeno v jiné kategorii, neboť primárním důvodem příjmu bylo zranění psem či kočkou, zahradní nebo zemědělskou technikou či dopravou.

Významná část mláďat se ve stanicích ocitá zcela zbytečně – jsou zdravá, vitální – jen jsou lidem příliš na očích. Jak nesedí v hnízdě (ptáčata), nebo u nic není matka (savci), jsou nálezci přesvědčeni, že jim musí být pomoženo. "Přitom stačí zavolat a poradit se s odborníky," říká za ČSOP Zdeňka Nezmeškalová.

Najdete-li vyčerpaného či jinak handicapovaného živočicha, využijte aplikaci pro chytré telefony Zvíře v nouzi, kontaktujte záchrannou stanici (kontakty také na www.zachranazvirat.cz), případně centrální dispečink záchranných stanic na telefonu 774 155 155.

