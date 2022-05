Každý dům může být úspornější. Stačí vědět, jak na to

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | PID-Votava Zrekonstruovaný bytový dům v Hütteldorfer Straße 252 ve Vídni.

Do vytápění, chlazení a napájení budov jde velké množství energie, a to se ukazuje jako stále větší problém. Na účet budov se připisuje až 40 % evropské energetické spotřeby. Spolu s rychle rostoucí cenou energií se zvýraznila potřeba udělat naše budovy úspornější. Jak na to?Kdo staví nový dům, řešení energetické úspornost se nevyhne. Ale více než 220 milionů budov v Evropě pochází z doby před rokem 2001. A starší budovy jsou mnohem méně účinné při zadržování tepla. Ze 75 % stavebního fondu EU tak zbytečně uniká energie. Finanční úspora je ale jen jedním z cílů, které mají zelené budovy přinést. Dalším je úspora skleníkových plynů, kterých mají budovy v rámci EU na svědomí celých 36 %. Evropská unie si proto v rámci Zelené dohody pro Evropu dává za cíl zlepšit hospodaření s energií až u 35 milionů budov.

Unie chce vyvolat „vlnu renovací“ tím, že poskytne pobídky a investice a zároveň bude lákat k zapojení národní vlády, soukromé investory, architekty, projektanty a místní komunity. To by mělo nejen snížit emise a zlepšit prostředí v budovách, ale také vytvořit nová pracovní místa ve stavebnictví a snížit účty za energie.

Posuzování energetické náročnosti domu.

Izolace Nejefektivnější řešení je provést renovaci domu šitou na míru. Začít můžete u energetického auditu nebo posudku. Odborná firma projde váš dům, podívá se do jeho dokumentace a doporučí, jaká opatření udělat, abyste předešli zbytečným ztrátám energie. Je to sice nákladná investice, ale bude se vám vracet zpět v nižších účtech za energie.

K častým opatřením patří přidání izolace na dům, střechu nebo výměna starých oken za dvojitá nebo trojitá. Je třeba ovšem počítat s tím, že těmito úpravami by měla jít ruku v ruce další opatření jako pravidelné nebo nucené větrání, abyste si v domě nevytvořili problém s vlhkostí a kvalitou vzduchu.

To se samozřejmě týká i bytových domů. Podle publikace Ekowattu Pasivní panelák? A to myslíte vážně? lze většinu bytových domů včetně paneláků rekonstruovat do nízkoenergetického nebo pasivního standardu, a to s rozumnými náklady a reálnou návratností. Jen to nemůže být jen jeden krok, totiž zateplení a kvalitní okna. Aby se v dobře zaizolovaném paneláku dobře žilo, je nutné zajistit právě větrání, typicky přes rekuperaci, nucenou výměnu vzduchu.

Výměna vytápění

K úspoře emisí skleníkových plynů také mohou vést technologie vytápění a chlazení využívající energii z obnovitelných zdrojů, zejména tepelná čerpadla a solární topné systémy. Podle studie Proč by vaším dalším kotlem mělo být tepelné čerpadlo jsou elektrická tepelná čerpadla pro spotřebitele nejlevnější ekologickou variantou vytápění.

Tepelné čerpadlo je asi nejlevnější ekologickou variantou vytápění.

Pomocí „chytrého vytápění", kdy tepelné čerpadlo využívá levnější energie mimo špičku, je možné snížit náklady na vytápění až o 25 % ve srovnání s plynem. Chytré využívání elektřiny totiž snižuje potřebu investic do elektrických sítí.

V zimě teplo, v létě chlad

V chladném podnebí je cílem udržet v zimě v domácnostech teplo, v teplém podnebí je cílem, aby se dům v létě nepřehříval.

Pokud vlastníte starší dům a zvýšení energetické účinnosti je pro vás téma, zde je několik tipů, na co zaměřit svou pozornost.

• Tepelným ztrátám i přehřívání bytu pomáhají zabránit žaluzie a závěsy. V zimě pomáhají předejít únikům tepla, v létě přehřátí bytu. Nejúčinnější jsou v tomto směru žaluzie venkovní, protože zadrží teplo venku.

• Používejte prahy a těsnění proti průvanu, abyste zabránili úniku tepla.

• Snižte teplotu, na kterou vytápíte, o jeden až dva stupně. Ubráním 1 °C snížíte náklady na vytápění přibližně o 6 %, ubráním 2 °C klesnou náklady o 10–13 %. Ušetříte tím řádově tisíce Kč za rok. V obývacím pokoji se za dostatečnou teplotu považuje 20 °C, v ložnici stačí 17 stupňů.

• Netopte v místnostech, kde se nezdržujete dlouho, jako jsou chodby, předsíň nebo koupelna. Pokud je to pro vás nepředstavitelné, vyzkoušejte nejdřív to, že je budete pouze temperovat na základní teplotu.

• Vypínejte nebo snižte topení, když z bytu odcházíte, popřípadě investujte do dálkového ovládání, abyste mohli topení zapnout před příchodem do bytu.

• Nezakrývejte radiátory nábytkem nebo závěsy. Teplo pak nemůže volně odcházet do místnosti.

• Jednou ročně odvzdušněte radiátory, abyste zajistili, že fungují efektivně. Na stěnu za ně nainstalujte speciální fólii, aby odrážela teplo od stěny zpět do místnosti.

• Větrejte krátce a intenzivně. Otevřít okno dokořán na pár minut zajistí výměnu vzduchu lépe než mít otevřené okno „na ventilačku“. Zároveň to tolik neochladí místnost. Pokud větráte delší dobu, vypněte topení.

• Investujte do úsporných žárovek.

Nezakrývejte topení, snižuje to jeho účinnost.

Nová budova, nové zelené prvky

Zatímco mnozí z nás bydlí ve starších budovách, v Evropě každý den vznikají nové stavby. Co ale dělá novou stavbu „zelenou“?

- Bioklimatický design: pokud při navrhování budov berou architekti v úvahu místní klimatické podmínky, mohou významným způsobem přispět k tomu, že nová stavba bude hospodárná. Někdy stačí mít okna na sever nebo naopak na jih, funkční zastínění před přehříváním, venkovní žaluzie, nebo správnou barvu střechy pro odraz slunečního záření.

- Udržitelné materiály z místních zdrojů: k minimalizaci dopadu budovy na životní prostředí lze použít dřevo, kámen a přírodní vlákna. Recyklované materiály z demolovaných budov lze použít na stavbu a izolaci.

- Použití chytrých materiálů: některé materiály, jako je beton nebo nátěry na kovy, mohou být navrženy tak, aby reagovaly na své prostředí a samy se opravovaly, čímž se prodlužuje jejich životnost.

- Chytré využití prostoru: návrh domu by měl usnadnit optimalizaci využití energie; pokoje by například neměly být příliš velké.

- Využití obnovitelných energií: nové budovy by měly být navrženy tak, aby využívaly solární, geotermální, větrnou a hydraulickou energii, aby se dále snížila jejich uhlíková stopa.

Pasivní dům se zelenou střechou v Dubňanech.

Jiří Jeřábek, který se aktivně zajímá o klimatická a úsporná opatření, se s příbuznými zaměřil na nízkonákladové úpravy domu. „Před zimou jsme koupili a pověsili těžké závěsy před dveře na balkón a na schodiště, zkrátka mezi vytápěné a nevytápěné prostory. Na noc důsledně zatahujeme rolety na oknech a ráno je opět vytahujeme,“ popisuje Jiří Jeřábek jednoduché principy, kterými se řídí. „Do netěsnících oken jsme nalepili izolaci a izolační pěnou utěsnili škvíry pod parapetem. Za radiátory jsme nalepili odraznou fólii a koupili jsme teploměr, abychom měli přehled, jak teplo v místnostech je,“ pokračuje Jeřábek. Kromě opatření zaměřených na teplo nakoupil sobě i příbuzným úsporné žárovky a úsporné sprchové hlavice.

