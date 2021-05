Mezinárodní týden kompostování otevře veřejnosti provoz kompostáren. Nakopat si mohou i pytel kompostu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | normanack / Flickr Kompost je hnojivo, nikoliv substrát k přímému využití k pěstování rostlin.

Ve dnech 2.-8. května probíhá Mezinárodní týden kompostování. České sdružení pro biomasu CZ Biom připravilo u této příležitosti výzvu “Nakopej si pytel!". Chce tak poukázat na význam aplikace kompostu do půdy i samotných kompostáren při zpracování bioodpadů. Zúčastněné kompostárny vyhradí několik tun kompostu, který si lidé budou moci sami nakopat do pytle a odvézt.Aplikace kvalitních kompostů má podle odborníků pro půdu mnoho přínosů. Dlouhodobé zlepšuje její strukturu, zpracovatelnost, retenční schopnost, odolnost proti suchu a erozi i úrodnost dodáním živin. Navrácením uhlíku zpět do půdy může pomoci i v řešení současné klimatické krize.

Mezinárodní týden kompostování vznikl před 25 lety v USA jako Mezinárodní týden povědomí o kompostu (International compost awareness week). Jeho cílem je především šířit osvětu o důležitosti kompostu jako organického hnojiva pro půdu.

Zapojené kompostárny během mezinárodního týdne dají zahrádkářům možnost nakopat a odnést si zdarma pytel kompostu pro vlastní potřebu na zahradu nebo do truhlíků. Kompostáři sami určí termín a množství kompostu, které poskytnou bez poplatku.

Do akce se zapojily i tyto kopostárny:

Kompostárna Želivec u Prahy 3. - 8. 5. 2021

PO-PÁ 7:00-12:00 a 13:00-16:00

SO 8:00-12:00 a 13:00-15:00

Hlavní 499, Sulice 251 68, Praha - Východ

Kompostárna Pelhřimov (kraj Vysočina) 17. 5. 2021

PO 8.00-16.00

Myslotínská 2490, Pelhřimov

KOBRA Údlice s.r.o. (Ústecký kraj) 3. 5. – 8. 5. 2021

PO-PÁ 7:00 – 15:00

SO 7:00 – 13:00

Náměstí 12, 431 41 Údlice

BIOKOMP s.r.o. (Zlínský kraj) 8. 5. 2021

SO 8:00- 12:00

Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice

Pořadatelé prosí všechny zájemce, aby dodržovali pandemická opatření a pokyny provozovatelů kompostáren. Podrobné informace o akci a další zapojené kompostárny jsou k dispozici na webu biom.cz.

