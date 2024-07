Nová mapa může lidem pomoct při zahraničních cestách zálohovat PET lahve

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Interaktivní mapa může pomoct Čechům si vyzkoušet zálohování PET lahví a plechovek v zahraničí při letní dovolené. Lidé v ní najdou, které země zálohují jaký typ obalů, výši zálohy a kde se dají PET lahve či další obaly vracet. Mapu vytvořila Iniciativa pro zálohování.Vracet zálohované nápojové obaly mohou Češi v destinacích, jako je Chorvatsko, Malta, pobaltské státy či Skandinávie, zálohuje však i sousední Slovensko a Německo a od letošního roku jsou nápojové obaly se zálohou nově také v Irsku, Maďarsku a Rumunsku. Iniciativa pro zálohování ale upozorňuje, že obaly lze vrátit pouze v zemi, kde byly taktéž zakoupeny.

"Zálohovanou petku a plechovku lidé jednoduše poznají, protože každý zálohovaný obal je označený výší zálohy a ve většině zemí také logem zálohování. Na Slovensku tak například na obalu najdou označení 15 centů a Z v recyklačním kroužku, v Irsku výši zálohy a ikonku lahve R v kroužku," uvedla Kristýna Havligerová z Iniciativy pro zálohování.

Spustit zálohový systém plánují v nadcházejícím roce Polsko a Rakousko. Několik dalších zemí, včetně Řecka, Turecka, Kypru nebo Portugalska, se na systémy záloh připravují.

V Česku by podle dřívějších vyjádření ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) mohl systém zálohování PET lahví a plechovek začít fungovat nejdřív v druhé polovině roku 2025.

Češi zavedení systému záloh podle posledních dat podporují, v červnovém průzkumu Ipsos se pro něj vyjádřily tři čtvrtiny populace. Česká vláda by na podzim měla rozhodovat o návrhu zákona o zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky. Ministr Hladík očekává jeho fungování nejdříve v druhé polovině roku 2025 či začátku roku 2026.

Novela ministerstva životního prostředí má zavést v Česku čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a konzervy a zřídit 11 000 míst pro jejich sběr, vedle obchodů by se do něj měly zapojit i čerpací stanice. Podle ministerstva by zálohování obalů mělo přenést větší finanční zodpovědnost na spotřebitele a zefektivnit systém třídění.

Odpůrci zálohování upozorňují na nutnost dopravy obalů do obchodů a s tím spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů.

Podnikatelé a obce místo vracení zálohovaných PET lahví do obchodů, které navrhuje ministerstvo v novele obalového zákona, doporučují takzvaný digitální zálohový systém s využitím QR kódů. Podle zástupců obcí a podnikatelů jsou digitální zálohy jednodušší a pohodlnější.

