Ode dneška jsou v Praze k prodeji vánoční jedličky v květináči

Dnes byl v Praze zahájen prodej vánočních jedliček v květináčích, které vypěstovaly Lesy hlavního města Prahy. Jedná se o lesní sazenice jedle bělokoré, které možná nesplňují tradiční parametry dokonalého vánočního stromu, a to ani velikostí, ani tvarem, zato ale mají jednu ohromnou výhodu – jsou to stromky přímo vypěstované a určené pro výsadbu v krajině, a nemusí proto po Vánocích skončit u popelnic.Letos jde do prodeje celkem 1 000 jedliček. Na jaře 2023 bude možnost vysadit je přímo do lesa mezi ostatní stromy, třeba při příležitosti Dne pro jedličku v Kunratickém lese (1. 4. 2023).

Zhruba půlmetrové stromky byly vypěstovány lesní školce v Čimickém háji, kde Lesy hl. m. Prahy několik let pěstují jehličnaté i listnaté sazenice, které jsou pak vysazovány v pražských lesích.

Jak s jedličkou zacházet?

Při dodržení správného postupu (pomalá teplotní aklimatizace, zalévání a zajišťování vzdušné vlhkosti) by stromky měly v pořádku zvládnout svůj náročný vánoční úkol ve vytopených pražských domech a bytech.

A protože se nejedná o standardní vánoční jehličnany pěstované právě a pouze pro vánoční období, nýbrž o stromky běžně pěstované pro výsadby v krajině, měly by posléze úspěšně zvládnout i přesun do země na zahradě nebo v lese.

Cena za stromek je 150 Kč. Kromě stromku kupující obdrží i podrobný návod, jak se o jedličku během Vánoc starat.

Jedle bělokorá v minulosti bývala naším nejhojnějším jehličnanem, v průběhu 20. století však z českých lesů takřka vymizela, a to hlavně kvůli nevhodnému způsobu hospodaření v lesích, vysoušení krajiny nebo průmyslovým imisím. Výsadbami mladých sazenic jí pomáháme postupně se do české přírody zase vracet.

Kde jedličky koupit?

