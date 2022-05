Proč nikdy nevyhazujeme rorýse do vzduchu?

Zdroj | Zachraň ptáče Rorýs Merlin

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rorýsek Merlin se do mé péče dostal 16. května. Několik lidí mělo pocit, že mu nic není a že by se mohl hned vypustit, ale mému vytrénovanému oku bylo hned jasné, že Merlina něco trápí. Jen jsem ještě v tu chvíli nevěděla přesně co.Na rorýse se specializuji už třetím rokem. Za tu dobu mi prošlo rukama a péčí zhruba 200 až 300 rorýsů. Proto už při prvním pohledu dokážu celkem dobře posoudit stav rorýse.

Merlin nechtěl moc mávat křídly a projevoval se bolestivě. Rorýsi, které něco bolí, mají při manipulaci často mnohem pevnější stisk v nohách a mnohem bolestivěji vás nohama svírají. Veterinární kontrola neodhalila žádné fraktury. Rorýsi však mají velmi husté peří, které často skrývá mnohá zranění a také mnohá vysvětlení. Je potřeba se skutečně podívat pod peří. Po zevrubné kontrole jsem odhalila, že má Merlin drobné ranky pod oběma křídly a pod levým křídlem navíc obrovský hematom přes celé rameno, který je zřejmě původcem té velké bolestivosti.

Nálezce našel Merlina na zemi. Pravděpodobný scénář je, že se Merlin někde zasekl za obě křídla, podařilo se mu nějak vyprostit, jedním křídlem snáz (tam má jen drobné oděrky), druhým křídlem hůř (tam má kromě oděrek i velký hematom), ale kvůli velkému bolestivému hematomu nemohl létat a tak zůstal na zemi.

Merlin dostal antibiotika a potřebuje teď hlavně klid a šetrnou manipulaci. Dobrá zpráva je, že bude pravděpodobně zase v pořádku a bude moct létat, jakmile se hematom vstřebá a rameno přestane být bolestivé. Můj hrubý odhad je, že by si mohl pobýt v péči zhruba týden, ale vše bude záležet na Merlinovi.

Zdroj | Zachraň ptáče Hematom pod levým křídlem

Prosím, nikdy nevyhazujte rorýse do vzduchu. Až někdy najdete rorýse na zemi nebo vám někdo bude radit, ať rorýse vyhodíte do vzduchu, vzpomeňte si na Merlina. Spousta lidí by řeklo, že mu nic není, ale pod tím NIC se skrývá velké trápení a velká bolest. Merlina bolí pohybovat křídlem. Merlin proto teď nemá takový rozsah pohybu v křídle a nemůže proto létat. Jeho vyhození do vzduchu by podle mě hraničilo s jeho týráním.

Přesto stále spousta lidí radí jako první pomoc při nálezu rorýse ho zkusit vyhodit do vzduchu, jestli neodletí. To je špatná rada! Rorýse NIKDY není potřeba vyhazovat do vzduchu. Každý zdravý letuschopný rorýs v dobré kondici dokáže odletět z rozevřené dlaně. Pokud neodletí sám a na dlani setrvává, má pravděpodobně nějaký problém. Nenuťte ho odletět a nevyhazujte ho do vzduchu. Vyhledejte odbornou pomoc!

Jiného zraněného ptáka byste do vzduchu také nevyhodili. Prosím, nedělejte to ani rorýsům. Pokud vyhodíte do vzduchu rorýse, který z jakéhokoli důvodu není schopen letu, může si při pádu způsobit další rozsáhlé hematomy či jiná zranění, která však pod hustým peřím rorýsů málokdo zkoumá.

Děkuji všem, kteří k rorýsům přistupují citlivě a pomáhají šířit tuhle osvětu dál.

Nevyhazovat! Každý letuschopný rorýs v dobré kondici odletí z rozevřené dlaně:

reklama