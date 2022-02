Vídeň postaví novou občanskou solární elektrárnu. Na Centrálním hřbitově

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ian Ehm / Wien Energie Občanská solární elektrárna u nového vídeňského hlavního nádraží.

Občanské solární elektrárny, v nichž si lidé mohou koupit podíl, se ve Vídni staví již deset let. Na jaře vídeňská energetická společnost Wien Energie uvede do provozu další, devětadvacátou. Postavena bude na vídeňském Centrálním hřbitově, kde je pochován např. Beethoven, Brahms nebo Schubert.

Provozovat ji bude největší rakouský dodavatel energie Wien Energie, spustit by se měla na jaře letošního roku. Svým výkonem 1,4 MW se zařadí na třetí místo největších fotovoltaických elektráren ve Vídni. Energii bude dodávat do 570 domácností. Ty kromě dodávané energie budou moct využít i na investiční možnosti, které jim občanské solární elektrárny nabízejí.

Ve Vídni a Dolním Rakousku existuje již 28 občanských solárních elektráren, do kterých investovalo více než deset tisíc lidí více jak 38 miliónů euro. První občanská solární elektrárna o výkonu 500 kWp přitom vznikla před deseti lety v areálu elektrárny společnosti Wien Energie a solární energií zásobovala 200 domácností. Podíly v nové elektrárně, jejichž hodnota začínala na 475 euro za panel, byly tenkrát vyprodány během 26 hodin. Vedle podpory obnovitelné energie motivoval občany i atraktivní garantovaný úrok 3,1 %.

Investice do solárních elektráren s občanskou participací se v průběhu let staly u řady Vídeňanů oblíbenou a vyhledávanou alternativou zhodnocení peněz. Dokazuje to mimo jiné i průzkum veřejného mínění z roku 2013, kdy byla do provozu uvedena již čtvrtá solární elektrárna tohoto typu, v kterém se více jak dvě třetiny všech Vídeňanů vyslovily pro rozvoj dalších projektů obnovitelné energie podle modelu občanských solárních elektráren. Ty následně vznikly např. na střechách domů v centru města nebo na střeše záchytného parkovacího domu v Siebenhirtenu.

Zájem Vídeňanů o model občanských elektráren je stále velký. V roce 2020 byla účast na občanské solární elektrárně v Unterlaa vyprodána během několika týdnů. Kdy přesně bude uvedena do provozu nová elektrárna na vídeňském hřbitově energetická společnost zatím neprozradila.

Zmíněných 28 občanských elektráren o výkonu více než 20,5 MW zásobuje v současné době solární energií přibližně 8 400 domácností. To odpovídá roční úspoře kolem 12 000 tun CO2. Po spuštění třetí největší fotovoltaické elektrárny na vídeňském Centrálním hřbitově se očekává úspora ještě větší.

