Zákaz jednorázových plastových tašek nutí spotřebitele hledat alternativy. Hlavně ty plastové

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Jednorázové sáčky a tašky používají lidé jako lehké mobilní tašky po kapsách, na balení svačiny, na špinavé prádlo, na sběr odpadků nebo jako sáček umístěný do malého odpadkového koše.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Co se stane, když nějaké město, správní oblast nebo rovnou celý stát zakáže v obchodech prodeje jednorázových plastových sáčků a tašek? Vcelku nepřekvapivě, v reakci na nedostupnost takového zboží, se záhy významně sníží jejich podíl na skládkách. Jak ale poukazuje studie univerzity v Georgii, k úspěchu má takové opatření daleko.

Když se zamezí prodeji jednorázových sáčků a tašek, do nichž se balí zboží, lidé je budou používat méně. A o to méně pak budou tyto všudypřítomné produkty z plastů končit na skládkách nebo povalující se někde v přírodě. Vypadá to jako jasný řetězec příčinných souvislostí, logika, na níž se nemá co pokazit. Yu-Kai Huang, docent z Warnellovy školy přírodních zdrojů, spadající pod univerzitu v Georgii, ale právě na jednu takovou podstatnou mezeru v přímočaré logice svou aktuální studií upozorňuje. „V krátkosti jde o to, že jednorázové sáčky a tašky nejsou pro spoustu lidí jednorázové,“ říká.

Zákaz stimuluje hledání alternativ

V USA už má zakazování jednorázových plastů tradici. V roce 2014 tak jako první na celostátní úrovni učinila Kalifornie, kterou posléze stejně plošně následovalo 6 dalších států. Další pětistovka měst na území dalších 28 států má na svém území zavedeny regionální formy zákazu prodeje. Není to ještě mainstream, ale nastavený trend už je jasně patrný. Stejně jako výsledky. Sníží-li se dostupnost, je o to méně sáčků a tašek na skládkách. Vypadá to na úspěch dobře vedené kampaně proti hydře plastového odpadu. Jenže otázka potřeby a spotřeby je trochu složitější.

„Běžní spotřebitelé se jen zřídka vybaví použitými jednorázovými sáčky a taškami, když vyráží na nákupy do obchodu,“ zmiňuje Huang. „Ale není to tak, že by je už nikdy nepoužili.“ Mají je za lehké mobilní tašky po kapsách, na balení svačiny, na špinavé prádlo, na sběr odpadků a psích hovínek, jako sáček umístěný do malého odpadkového koše. A když se přestane takových pohotových sáčků, dříve snadno dostupných, dostávat? „Lidé začnou hledat alternativy,“ říká Huang. A ne, nebavíme se tu o plátěných taškách nebo síťovkách z bio-bavlny. Těmi si totiž dno koše nevystelete, ani si do nich nezabalíte svačinu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Nejlepší náhradou za sáček zdarma je další sáček, plastový pytlík nebo rovnou pytel. Který si ve velké roli koupíte domů.

Nejlepší náhradou za sáček zdarma je další sáček, plastový pytlík nebo rovnou pytel. Který si ve velké roli koupíte domů. Dosavadní studie, které na území USA analyzovaly úspěšnost zákazu, zpoplatnění nebo zdanění prodeje jednorázových sáčků, byly vůči možným alternativám až trestuhodně slepé. Huang neudělal nic jiného, než že začal pátrat po tom, na kolik se po zavedení opatření zvýšily prodeje plastové alternativy.

Plast plastem nahradíš

V Kalifornii například po zavedení zákazu vzrostla poptávka po patnáctilitrových pytlích až o 75 % a u třicetilitrových až o 110 %. Ruku v ruce s trendem zákazu pak zelináři a obchodníci na přepážkách supermarketů přestali balit lidem zboží do nepovolených jednorázovek, a pokračovali na žádost zákazníků v balení do nezakázaných třinácti-galonových (padesátilitrových) pytlů.

Znamená to pořád, že na skládkách je méně jednorázových sáčků a tašek? „To ano,“ potvrzuje Huang. „Ale plastů na kalifornských skládkách méně není.“

Navýšení prodeje plastových sáčků a pytlů, které jsou vyrobeny z těžších a kvalitnějších plastů než jednorázovky, se zvýšila i tonáž produkce plastových odpadů. V přepočtu na jeden průměrný obchod, krámek či prodejnu (tedy ne provozovny s velkým obratem, supermarkety) zhruba o 15-80 kilogramů plastů na malých pytlích za měsíc, a o 18-10 kilogramů na větších, třicetilitrových pytlích.

Huang podotýká, že zákaz v principu špatně není. U větších obchodů, které každý den poslaly do oběhu skrze zákazníky více než 326 jednorázových tašek denně (tedy 9769 měsíčně), zákaz skutečně přinesl snížení objemu plastů, posílaných na skládky.

A tam, kde to bylo méně? „Na to opravdu neexistuje snadná odpověď,“ uzavírá Huang. „Klíčem k určení celkové účinnosti opatření týkajících se jednorázovek je to, zda jsou lidmi znovu používány.“ Tam, kde je lidé k nejrůznějším účelům znovu používali, jejich zákaz vyvolal novou vlnu plastového odpadu na skládkách. Což ti, kteří zákaz jednorázových plastových tašek kvůli snížení objemu odpadu ukládaného na skládkách podporovali, asi nepředpokládali.

reklama