Zamiluj si přírodu

Lukáš Kašpárek 15.1.2021 07:38

Je to moc sympatické čtení. Kéž by si to přečetl každý kdo chodí do přírody a něco si z toho odnesl. Bohužel dnes to všechno u většinové společnosti probíhá úplně jinak... začíná to právě tím nedostatkem sensitivity.... a pokračuje nechutí k čemukoliv co vyžaduje nějakou aktivitu nebo postoj.



Jak probíhá kontakt s přírodou u většiny lidí v ČR (a nejen tu) je krásně sepsáno v článcích třeba na ekolistu, věnujících se overturismu. Dalo by se to shrnout takto: sobectví, bezohlednost, nepřizpůsobivost, vytváření zkázy a destrukce všude kde takový lidé vkročí.... takový používají přírodu jen jako nástroj nebo kulisu a vůbec jim nejde o to co jí způsobují....



Tento článek je vyloženě pro ty, kteří mají nějaký ušlechtilejší hodnotový žebříček, a kteří přemýšlejí jak co nejméně škodit při návštěvě přírody. Kéž by jich bylo co víc a víc....





