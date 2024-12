Zpestřete si Vánoce pozorováním ptáků. Přes svátky probíhá soutěž Živá zahrada

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Bude nejčastěji pozorovaným ptačím druhem na vánočních zahradách kos černý anebo sýkora koňadra? To ukáže další kolo naší soutěže Živá zahrada. Vloni to byla plichta. Prostřednictvím jednoduché zábavné soutěže učíme veřejnost přizpůsobovat zahrady potřebám divokých živočichů. To je podstata programu Živá zahrada, se kterým Český svaz ochránců přírody přišel už před 21 lety. Za tu dobu se ho zúčastnilo 2315 zahrad. Školní zahrady se pozorují do pátku. Přes vánoční svátky budou soutěžit zahrady soukromé. Přihlásit se může každý na https://zivazahrada.cz/soutez/ Lákat divoká zvířata do blízkosti lidských obydlí je u nás stále populárnější. Nejde jen o tradiční ptačí krmítka, jde o celkové změny zahrady, vytváření nových biotopů a prvků, které zvířata využívají, ale také o odstraňování prvků a činností zvířatům nebezpečných.

Správná Živá zahrada musí poskytovat zvířatům přirozenou potravu, bezpečně přístupnou vodu, místa pro úkryty i pro rozmnožování a musí být prostupná do okolí. Musí na ní žít nejen ptáci, ale především motýli, žáby, ještěrky či ježci. Ty nejpestřejší zahrady mají po několika letech šanci získat 50 bodů a s nimi titul Živá zahrada. Za 21 let soutěžení se to podařilo necelé stovce zahrad. Mezi nimi dokonce několika zahradám školním.

Podstatou soutěže Živá zahrada je v předepsaných dnech na soutěžící zahradě potvrdit výskyt předepsaných druhů či skupin druhů živočichů. Čím více z těchto druhů na zahradě v danou dobu bude, tím více bodů zahrada obdrží.

Zdroj | ČSOP

Zimní kolo soutěže, které právě začíná, je kolo oddychové. Jeho cílem je spíše odlákat lidi od televizí, počítačů či přeplněných stolů ven. Pozorují se pouze ptáci, kteří se na zahradě během svátků objeví.

Mimochodem, celkové výsledky vánočních pozorování ptáků jsou rok od roku téměř totožné. Dlouhou dobu byl nejčastěji pozorovaným druhem kos černý, okolo roku 2017 ho vystřídala sýkora koňadra a vloni na tom byli stejně – vyskytovali se na 93 zahradách ze sta. Za nimi následovala sýkora modřinka (86 %). Další zahradní ptáci, jako třeba strakapoudi, brhlíci, zvonci či vrabci na tom nejsou zdaleka tak dobře.

Doprovodnou součástí zimního kola Živé zahrady je výtvarná soutěž pro děti i fotosoutěž pro všechny, kteří pozorují ptáky v hlavní soutěži.

Hlavní soutěžní kolo Živé zahrady pak probíhá vždy 4. víkend v květnu, tedy 23. – 25. 5. 2025.

