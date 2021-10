Africké ledovce zmizí do 20 let, uvedla Světová meteorologická organizace

Jarka O. 19.10.2021 15:03

Poslední odstavec, vzkaz je jasný: Bohaté státy, které strašíte s GO, dejte nám miliardy, jinak se oteplí o 2°C a přestaneme vám dovážet kakao, budem se přesunovat atd. Bohaté státy si tohle vydírání zavařily samy. Lepší by bylo přestat věštit o oteplování, jinak nás Afrika přechytračí našimi vlastními zbraněmi (jak Afgh.). A přestat Afriku nejen poučovat, ale nechat úplně být, at ukážou sami, jak se jim bude dařit. Jestli roztaje sníh na Kilimandžáru, kdo ví, měření mohou být cinknutá.Členství v IPCC si musí státy platit, tak je jasné, že tam Afričani nejsou, ale možná to nevadí, není třeba nad tím plakat. Oni netrpí tak, jak se tu prezentuje.

