Agrární komora: Některá témata z plánu zemědělských dotací se musí ještě otevřít

Zemědělci i Agrární komora za sebou mají extrémně náročný rok kvůli rostoucím cenám energií i debatám o nastavení dotační politiky. V příštím roce bude potřeba otevřít některá témata týkající se plánu zemědělských dotací jako je míra erozního ohrožení půdy nebo pravidla využívání některých forem dotací. V rozhovoru s ČTK to řekl prezident komory Jan Doležal.

Zemědělci se podle něj po celý rok potýkali s výrazným růstem nákladů. "Myslím, že jsme nezažili, že by se cena pohonných hmot zvýšila prakticky o dvojnásobně proti roku 2020," uvedl Doležal. Podniky se také musely potýkat s rostoucími ceny hnojiv, které zdražily několikanásobně a jsou navíc často i nedostupné, řekl. Podle Doležala bylo toto období v řadě ohledů náročnější, než byly předchozí roky poznamenané epidemií koronaviru.

Komora má za sebou také složité vyjednávání s vládou o Strategickém plánu Společné zemědělské politiky EU, který nastavuje pravidla rozdělování zemědělských dotací. V příštích pěti letech se bude v ČR rozdělovat zhruba 200 miliard Kč.

Několik protestů komory a dalších svazů vyvolalo nastavení takzvané redistributivní platby, která stanovuje, jaké procento z částky na přímé dotace na hektar dostanou zemědělci na prvních 150 hektarů půdy. Dříve se mluvilo o deseti procentech, vláda hned z kraje roku navrhla 23 procent, což povede k tomu, že větší část dotací dostanou malí farmáři.

Jako jedno z témat, které by se mělo příští rok otevřít, zmínil Doležal nově nastavení erozního ohrožení půdy. Komora už dříve upozorňovala na to, že přísnější nastavení plánované ministerstvem zemědělství může ohrozit pěstování některých plodin, protože erozní ohrožení bude platit na více než polovině zemědělské půdy.

"Pokud se plán nezreviduje a nenajde se nějaké východisko, tak je to ohromný problém pro pěstování brambor nebo kukuřice," uvedl Doležal. Problematické by to podle něj mohlo být zejména na Vysočině, ale také v jižních Čechách nebo v Plzeňském kraji.

Při možných revizích strategického plánu je podle Doležala důležité mít na paměti, že začal vznikat v roce 2018 a nejen ČR od té doby zažila epidemii koronaviru a nyní se potýká s energetickou krizí způsobenou válkou na Ukrajině.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) ČTK řekl, že komise umožní členským státům žádat požádat až o osm změn plánů dotací i ohledem na tom, že plány vznikaly ještě před začátkem války na Ukrajině. Upozornil ovšem na to, že v celé EU je velký důraz na ochranu životního prostředí. Uvedl také, že hospodaření na erozně ohrožené půdě mohou umožnit specifické zemědělské postupy a možná řešení bude potřeba nalézt příští rok.

