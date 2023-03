AgroRisk: Riziko poničení vykvetlých ovocných stromů mrazy je poměrně velké

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V největším ohrožení jsou v nadcházejících dnech meruňky, méně broskvoně a také mandloně v teplých oblastech, uvedli tvůrci AgroRisku.

Riziko, že úrodu ovocných stromů, které už stihly vykvést, poničí mrazy, je poměrně velké. Vyplývá to jak z předpovědi počasí, tak z webu AgroRisk , který je podpůrným projektem pro zemědělce a na mapě zobrazuje míru různých rizik včetně mrazů. Riziko hrozí v noci na úterý a ještě větší v noci na středu. Po krátkém oteplení se mrazy mají vrátit i na začátku příštího týdne, přičemž předpověď je zatím do úterý, ale mrazy mohou přijít až do poloviny května. Jak velké bude případné poškození, se ukáže až později.

Podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, kteří stojí za projektem Intersucho i AgroRisk, jarní mrazy poničily úrodu sedmkrát za posledních deset let, uvedli na twittrovém účtu InterSucho. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka se stalo pouze osmkrát v letech 2002 až 2022, že mrazy významně nepoškodily ovocné stromy, naposledy v roce 2018, řekl ČTK. Klimatické modely v nejhorším scénáři pro konec století, tedy v případě dalšího růstu emisí, ukazují šedesátiprocentní riziko poškození ovocných stromů pozdním mrazem. Aktuální zkušenosti tedy odpovídají modelům pro konec století.

V největším ohrožení jsou v nadcházejících dnech meruňky, méně broskvoně a také mandloně v teplých oblastech, uvedli tvůrci AgroRisku na twitteru. Na Znojemsku či Břeclavsku už byly meruňky v plném květu první jarní den. Kvůli tomu, jak brzo stromy vykvetly a jak dlouho ještě trvá období rizika nočních mrazů, nechystají mnozí ovocnáři žádná ochranná opatření. Jsou příliš drahá na to, aby je mohli opakovat s nejistým výsledkem několikrát, než v polovině května riziko pomine.

Důvodem stále častěji se opakujícího scénáře, kdy stromy brzy vykvetou a pak je zasáhnou pozdní mrazy, je globální změna klimatu a růst průměrných teplot. Zimy jsou výrazně teplejší než v minulosti, letos byly všechny tři zimní měsíce teplotně velmi nadprůměrné. Stromy se tak brzy probudí z dormance, tedy stavu, kdy neprobíhají fyziologické procesy, a vyšší teploty koncem února či začátkem března je vybudí k tomu, aby se začaly chystat na vegetační sezonu. S teplejšími zimami však neklesá riziko vpádu studeného vzduchu a pozdních mrazů. "Meruňky se stávají rizikovou plodinou," řekl ČTK minulý týden předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.

