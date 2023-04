Amatérský zlatokop našel v Austrálii kámen obsahující zlato za 3,5 milionu korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Amateur Australian gold digger finds massive nugget.



4.6kg rock containing gold worth A$240,000 (£130,000; $160,000)#gold pic.twitter.com/blAdL51lHY — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 28, 2023

Australan, vybavený levným detektorem kovu, našel ve státě Viktorie kámen o hmotnosti 4,6 kilogramu obsahující zlato v hodnotě 240 000 australských dolarů (3,5 milionu Kč). Informoval o tom zpravodajský server BBC News.

Muž, který si nepřál být jmenován, uspěl při hledání na zlatonosných polích ve státě Viktorie, která byla centrem australské zlaté horečky v 19. století.

Darren Kamp, který nález ocenil a koupil, uvedl, že za svou 43letou kariéru větší exemplář neviděl. Když do jeho obchodu v Geelongu, asi hodinu cesty jihozápadně od Melbourne, zlatokop s velkým batohem přišel, neměl Kamp původně žádná velká očekávání. "Obvykle sem přicházejí lidé s kočičím zlatem nebo jinými horninami podobajícími se zlatu," uvedl.

"Muž vytáhl kámen, dal mi ho do ruky a zeptal se: 'Myslíte si, že by to mohlo mít cenu 10 000 australských dolarů?'" Kamp se na něj podíval a prohlásil: "Spíš 100 000 australských dolarů," prohlásil.

Zlatokop mu pak řekl, že je to jen polovina nálezu. Celý kámen vážil 4,6 kilogramu a obsahoval 2,6 kilogramu zlata.

Ačkoli jsou podobné objevy vzácné, Austrálie podle odhadů skrývá největší zásoby zlata na světě a byly zde nalezeny mnohé z největších zlatých valounů, píše BBC.

