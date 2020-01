Američané zjišťují, že větrné elektrárny je třeba recyklovat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | via / Wikimedia Commons Větrné elektrárny, coby zdroj čisté a obnovitelné energie, se jeví být jedním ze slibných řešení pro budoucnost. Ve Spojených státech amerických teď ale zjišťují, že kromě jejich výroby je zapotřebí domyslet i recyklaci. / Ilustrační foto

Větrné elektrárny, coby zdroj čisté a obnovitelné energie, se jeví být jedním ze slibných řešení pro budoucnost. Ve Spojených státech amerických teď ale zjišťují, že kromě jejich výroby je zapotřebí domyslet i recyklaci. Listy rotorů starých modelů tu zatím pohřbívají na skládkách. Píše o tom NPR

Turbíny, tedy ona užitečná jádra otočných mechanismů větrníků, obvykle lze recyklovat. Opravit, doplnit, vylepšit a nakonec instalovat na nějakou další větrnou farmu. Dopřát jim po úpravě šanci na další život. S listy rotorů je to ale horší. Po letech používání poškozené, ovlivněné podmínkami stanoviště, nebo prostě jen výběhové, nemají další uplatnění. Jsou totiž designovány na míru konkrétnímu větrníku a v nových, na vyšší kapacitu budovaných elektrárnách, pro ně není místo. Co to znamená? Že v USA budou mít do dvaceti let 720 000 tun listů větrníků k neužitku, které nikdo nechce.

Likvidace? Jsou vyrobeny jako nezničitelné

Není přitom mnoho způsobů, jak se jich zbavit. Jsou, z podstaty své funkce, velmi odolné a pevné. Můžete je třeba drtit, rozšrotovat na stejnorozměrnou hrubou štěpku. Jenže s tím si poradí jen pár průmyslových drtičů, využívaných v dolech. Ve státě Wyoming, který se pyšní největším zastoupením produkce čisté energie z větrných elektráren ve svém domácím mixu, mají jen jeden takový. Teoreticky, nikdo totiž neříká, že jim ho provozovatelé dolů zapůjčí. A je tu samozřejmě logistický problém s přepravou. Transport třicetimetrového (ale také devadesátimetrového) listu rotoru si žádá speciální techniku a levně rozhodně nevyjde.

„Což je dost hloupé,“ říká Rob Van Vleet, jeden ze správců větrné farmy Kimball WP. „Rozebrání farmy stojí peníze, demontáž jednotlivých listů také, jejich transport k recyklaci rovněž a produktem drcení není nic, co by mělo hodnotu. Jsou to jen výdaje, ztráty.“ Upozorňuje přitom na to, že byznys kolem větrných elektráren ve Státech je relativně mladou záležitostí a konec životního cyklu je tu dosud prakticky neřešenou záležitostí. „Města a vesnice, které si jich pár desítek pořídily, dnes určitě nemají plán, co s nimi budou dělat. A stejně tak nejsou připravena na scénář, že na jejich skládku někdo začne zavážet desítky obřích listů.“ Což se děje.

Skládka jako momentální řešení

Jak zmiňuje Cindy Langstromová, která skládku starých listů větrných elektráren spravuje, jedinou úsporou místa je tu nařezání listu na tři nestejné díly, s tím, že ty tenčí se zasunou dovnitř širšího. Pak se ale stejně ponechají na místě skládky. První pokusy s recyklací listů elektráren se zatím nesměle rozjíždí v Texasu, ale prozatím je to ztrátové podnikání. Provozovatele větrných elektráren totiž vyjde skládkování pořád levněji, než převoz a zaplacení recyklace. Ekologická recyklace po doběhnutí životnosti větrné farmy tu totiž nebyla započítávána do externalit nákladů na její provoz.

„Dřív nebo později to ale budeme muset začít řešit,“ říká Van Vleet. „Na každém pohřbeném listu rotoru přicházíme o peníze a materiál. A do dalších let očekáváme, že na skládky zamíří 720 000 tun listů větrných elektráren.“

