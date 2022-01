Americký výrobce elektromobilů Lucid hodlá letos zahájit prodej v Evropě

Pavel Hanzl 17.1.2022 20:07 Reaguje na Václav Kain

To je zvláštní, celý svět jede do elektroaut, všechny automobilky světa vyvíjí a vyrábí nové modely, vrazily do toho stovky miliard a teď se dozvídám, že je to úplná blbost.

Takže VŠICHNI profíci vyrábějící auta už 150 let jsou tutani a nerozumí tomu a jen ropáček na Ekolistu to ví. Divnej svět.....

