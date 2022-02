Analytici: Zelená dohoda v současné podobě kvůli krizi na Ukrajině skončila

Pavel Hanzl 24.2.2022 16:48

Aj tak sa može. Každopádně priorita je, nekupovat z Ruska VŮBEC NIC, i kdyby to vnucovali zadarmo.

Okamžitě by to považovali za slabost a dle myšlení Hordy by začali vydírat, případně by zaútočili.



Bude to stát bambilión, ale pořád lepší, než totálně rozsekaná a vyvražděná země jak bude za chvíli Ukrajina.

Odpovědět