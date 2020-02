Ani zelená technologie není zadarmo. Pro začátek nás bude stát poušť v Chile a kus Bolívie

Milan Milan 24.2.2020 11:08 Reaguje na

Já tomu pochopitelně rozumím, ale absolutně nefandím. Není jenom tady a teď, je i zítra, za 50 let, za 500 let. Nesmíme zanechat po sobě budoucím generacím kostlivce v podobě zaneřáděné krajiny jaderným odpadem, no-go zónami, radioaktivitou zamořenými oceány a vše jen pro udržení svého (biologicky velmi krátkého) konzumního způsobu života. Se podívejte, jeden koronavirus a část světa je v karanténě a nedejbůh aby to došlo dál, pak nebudeme jezdit, ani lítat a možná ani vyměňovat s některými zeměmi zboží. To bude cena za touhu poznat neprobádané, plést se přírodě do genofondů, cena neskutečného energetického konzumu? Nepoučitelnost lidské společnosti je nezměrná a u možnosti havárií JE jak říká klasik není jestli, ale kdy. Byly jsme sice malá ale krásná země, lesy, řeky a jezera a kam to teď spěje?? Odborníky se to všude jen hemží a realita???

