Anketa: On-line supermarkety stále nejvíce využívají auta se spalovacími motory

K rozvozu nákupů on-line supermarkety v Česku stále nejvíce využívají auta s klasickými spalovacími motory. Některé z nich mají ve své flotile také vozidla, která jezdí na zemní plyn CNG. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci. Elektrickými dodávkami nákupy zčásti doručuje služba Rohlík.cz, v letošním roce se je chystá zařadit e-shop Billa. Státy Evropské unie se v říjnu loňského roku dohodly na pravidlech, která od roku 2035 prakticky znemožní prodej nových aut s klasickými spalovacími motory.

"Větší využívání elektrovozů dlouhodobě zvažujeme a stále hledáme vhodný model. Většina flotily je tedy zatím na konvenční pohon," řekl ČTK mluvčí on-line supermarketu Košík.cz František Brož. V současné době je podle něj služba dostupná pro 65 procent domácností v Česku. "Do konce roku bychom pokrytí rádi zvýšili o dalších pět procent na 70 procent všech domácností," doplnil. Ve čtvrtek podle něj přibyde 25 nových oblastí, jako je Česká Lípa, Karviná či Písek.

On-line supermarket Rohlík.cz, který nákupy vozí do 86 procent měst a obcí v Česku, aktuálně disponuje 131 elektrickými dodávkami, v minulém roce jich přibylo 27. "Do budoucna je plánovaná plná elektrifikace vozového parku. Kromě toho Rohlík operuje také s dalšími necelými 900 CNG vozy," uvedla mluvčí Denisa Morgensteinová. V loňském roce se podle ní rozvozová zóna Rohlíku zvětšila o přibližně čtvrtinu. "Přibyly okresy jako například Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Žďár nad Sázavou, letos nově také Písek, Strakonice, Tábor a Ústí nad Orlicí," řekla.

S elektrickými vozy letos počítá řetězec Billa, zatím kurýři rozváží auty na naftu. Svůj e-shop Billa plně spustila v září loňského roku, minulý týden pro něj představila mobilní aplikaci. Rozvozem Billa pokrývá desetinu rozlohy Česka, na konci tohoto roku by měl podíl vzrůst na 17 procent. Službu v polovině roku rozšíří například do Kolína, Poděbrad, Berouna, Příbrami či Benešova. V říjnu by měly přibýt ještě Hradec Králové, Pardubice, Mikulov a Prostějov, řekla ČTK mluvčí Dana Bratánková.

"Aktuálně používáme jak standardní, tak vozidla na alternativní CNG pohon. Možnost doručování za pomoci vozidel na elektrický pohon aktuálně testujeme a zvažujeme nasazení ve vybraných lokalitách," řekl ČTK mluvčí obchodního řetězce Albert Jiří Mareček. Službu Albert on-line společnost spustila v roce 2021, první ji mohli vyzkoušet obyvatelé Brna. "Po posledním rozšíření služby jsme schopni obsloužit více než třetinu obyvatel Česka a doručujeme potraviny v polovině okresů," uvedl Mareček.

Rozšíření oblastí, kam rozváží, letos plánuje řetězec Tesco. "V současné době on-line nákupy pokrýváme zhruba 66 procent populace. Nákupy vozíme jak do větších měst, tak do menších měst a obcí," řekla mluvčí Iva Pavlousková. Obchody Penny Market pak vlastní on-line prodej testují v Plzni a okolí. V Brně a Hradci Králové si mohu lidé nákup z Penny objednat také přes platformu Wolt, uvedl mluvčí Tomáš Kubík.

