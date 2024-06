Arcibiskupské lesy pořídily lanovku na svážení dřeva z jesenických svahů

Zdroj | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Nová lanovka na svážení dřeva začala jezdit na polesí Domašov, a to krátce po vystavení na lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) pořídily novou lanovku, díky které mohou jejich pracovníci svážet pokácené stromy i z velmi obtížně přístupných míst na svazích Jeseníků. Dostanou se tak do míst, kde není možné vyjet s těžkou lesní mechanizací a kůň by se tam kvůli příkrému terénu mohl zranit. Nová lanovka na svážení dřeva začala jezdit na polesí Domašov, a to krátce po vystavení na lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina, sdělila mluvčí ALSOL Lenka Volfová.Posádku nové lanovky na svážení dřeva tvoří tři lidé, a to operátor lanovky, těžební dělník a vazač. Pomocí soupravy, jejímž základem je stožár s navijáky a hydraulický jeřáb umístěný na přívěsu, lze na laně svážet pokácené dřevo až ze vzdálenosti několika stovek metrů. "Plánujeme, že bude operovat v letním období na polesí Domašov a zbytek roku na polesí Vápenná," uvedla Volfová.

Lanovka při transportu dřeva z obtížně přístupného terénu podle Volfové jen minimálně poškozuje okolní lesní porost a půdu, takže její provoz je šetrný k životnímu prostředí. "Jsme přesvědčeni, že nová lanovka bude velkým přínosem pro naše kolegy a pomůže nám při udržitelném hospodaření v lesích," podotkl jednatel ALSOL Arnošt Buček.

ALSOL od roku 2013 hospodaří na 42 000 hektarech církevních lesů v Olomouckém a Zlínském kraji. Společnost předloni na jaře ve Vápenné na Jesenicku zprovoznila vlastní pilařský závod, do kterého investovala bezmála 300 milionů korun. Při dvousměnném provozu pila zvládne pořezat ročně zhruba 60 000 metrů krychlových dříví.

Společnost ALSOL zaměstnává zhruba 140 pracovníků. Jejím stoprocentním vlastníkem je Arcibiskupství olomoucké.

