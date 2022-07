Armádní pilot: Nikdy nic většího než požár v Českém Švýcarsku jsem neviděl. Hoří už 1000 hektarů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Nic většího než požár v Národním parku České Švýcarsko jsem neviděl, popsal pilot armádního vrtulníku, který pomáhá s hašením ohně. Z rozsáhlého požáru podle kapitána Antonína Petrů stoupá obrovské teplo, zásah označil za psychicky i fyzicky náročný. Uvedl na armádním webu www.army.cz . Dvě armádní posádky vzlétnou celkem za den nad hořící les asi stokrát. Požár v národním parku se třetím dnem dál šíří. Zasažené území se blíží k 1000 hektarům, řekl dnes večer ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v České televizi.

Armáda do boje s ohněm nasadila dvě posádky s vrtulníky W-3A Sokol s bambi vaky z kbelské 24. základny dopravního letectva. Armádní piloti na hořící les dosud shodili zhruba 160 000 litrů, uvedla armáda dnes odpoledne.

"Je to náročné psychicky i fyzicky. Po celou dobu se musíte soustředit, abyste vrtulníkem do něčeho nenarazili, proudem vody strefili správné místo nebo nezasáhli hasiče dole na zemi. Od požáru navíc stoupá obrovské teplo, všude je dým. V životě jsem neviděl nic většího," popsal situaci v Hřensku Petrů, letecký instruktor a display pilot 243. vrtulníkové letky.

První stroj armáda vyslala v neděli, v pondělí se k němu přidal druhý vrtulník. V hašení pokračovali i dnes. Podle armády tým tvoří pilot, kopilot, palubní technik a profesionální armádní hasič, který práce koordinuje s velitelem zásahu na zemi.

Obě posádky denně provedou celkem asi 100 shozů, jedna cesta jim zabere od dvou do pěti minut. Velkou výhodou je podle druhého pilota, majora Michala Janečka, blízkost Labe. "Díky tomu zvládneme 10 až 12 shozů za hodinu, přičemž denně strávíme ve vzduchu zhruba pět hodin," poznamenal.

Piloti označili pří hašení za klíčovou přesnost. Nalétnout musí nad kraj požáru, ideální pozici ke shozu upravuje palubní technik, který se dívá ze dveří vrtulníku a pilota naviguje na správné místo. Nepřístupný a členitý terén likvidaci požáru podle armády komplikuje. "Můžeme shazovat z 15 metrů, ale pokud jsme nad stromy jako tady, nejde to moc udržet. Bezpečnost je samozřejmě na prvním místě," uvedl Petrů.

Armádní situaci na Děčínsku považují i podle množství nasazených hasicích strojů za kritickou. "Běžně civilním hasičům s likvidací požáru nepomáháme, nebývá to potřeba. Pokud nás povolají, jedná se jednoznačně o krizový stav. Tady včera (v pondělí) létalo pět strojů, což značí, že je opravdu zle," popsal Janeček. Dodal, že slouží i u letecké záchranky a zranění, se kterými se setkává, bere jako práci. "Tohle je něco úplně jiného. Jako laik můžu říct, že jsem nikdy nic podobného neviděl," podotkl.

České Švýcarsko. Bambi vak v akci🚁 pic.twitter.com/FvnAtx7Hlh — Armáda ČR (@ArmadaCR) July 24, 2022

Obyvatelé Vysoké Lípy u Jetřichovic na Děčínsku musí opustit kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko své domovy. Hasiči pomáhají s evakuací stovky obyvatel. ČTK to řekl Marek Kny, starosta obce Jetřichovice, pod níž Vysoká Lípa patří.

"Ve Vysoké Lípě žije 96 obyvatel. Ráno jsem byl ještě optimista, bohužel kvůli větru se požár dostal až k nám," uvedl starosta. Obyvatelé dostali podle starosty informaci o evakuaci prostřednictvím sms. Na místo vyjel i autobus, který by mohl obyvatele převézt. "Většina lidí tu má automobil, předpokládám, že opustí místo svou cestou," řekl.

Opustit domov museli v noci na dnešek obyvatelé Mezné a lidé z Hřenska, kteří bydlí po pravém břehu říčky Kamenice. Domů se vrátily děti z tábora u Dolského mlýna. Turisté se nedostanou do některých částí parku. Správa parku ve středu rozhodne, zda bude zákaz vstupu platit na celé území parku.

Požár podle Marka Kny pomalu ale neustále postupuje dál. Za jeho šířením stojí silný vítr. Podle předpovědi meteorologů by se mohl přes noc utišit. Pršet zřejmě ale nebude až do pátku. První deště přijdou do Českého Švýcarska podle meteorologů nejdříve v pátek nebo až v noci na sobotu a v sobotu. Kolik jich spadne, nelze nyní specifikovat, uvedl dnes v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli suchu v celých Čechách platí do odvolání i jeho upozornění před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Vítr, komplikující boj s požárem, má ustat až v noci na čtvrtek. Podle hasičů právě na počasí záleží, kdy se podaří požár uhasit.

Vítr je v souvislosti s požárem nebezpečím. Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka záleží zejména na síle a směru větru. Vítr přenáší požár na další ohniska nebo tam, kde už hasiči práci ukončili. Právě větru dávají hasiči za vinu rychlé rozšíření požáru v pondělí večer.

Na obnovu obcí zasažených požárem v Národním parku České Švýcarsko je připraveno 100 milionů korun, uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Obce budou moci peníze využít na obnovu infrastruktury, včetně zabezpečení požárem poškozených svahů. Ministerstvo obcím přispěje také na likvidaci odpadu po požáru.

Na likvidaci odpadu má ministerstvo nyní vyhrazeno přibližně deset milionů korun. Stejná částka je podle Hubáčkové připravena i na zajištění pohonných hmot pro leteckou techniku bojující s požárem.

Ministerstvo také připravuje vypsání podpůrného programu na opravu infrastruktury postižených obcí. Peníze bude možné použít například na obnovu vodovodů, silnic či chodníků, i na zajištění bezpečnosti svahů, které mohou po požáru praskat. "Máme v této položce 100 milionů korun," řekla Hubáčková.

