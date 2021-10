Babiš po debatě lídrů EU o cenách energií hovořil o velkém úspěchu

Svatá Prostoto 22.10.2021 14:25

Tady podrobnější reportáž ...



https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/summit-redux-czech-mate-migration-crisis/



Bába asi překvapivě tentokrát nedělal ostudu.

A velmi dobře to řekl španělský premiér ... “We cannot wait until April for ACER to come up with proposals,” the Spanish leader was quoted as saying by one official.



Jen je to samozřejmě všechno kremelská propaganda a Sánchez je ruský zaprodanec:-).

