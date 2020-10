Biden musel vysvětlovat výrok o ropném sektoru ze čtvrteční debaty s Trumpem

Miroslav Vinkler 24.10.2020 18:39

Zatímco pisálci od New York Time a Washington Post po MF Dnes,Lidové noviny horují pro demokraty a Bidena - neobjektivně - , sázkaři po světě to vidí jinak.

Sázky jsou na Trumpovo vítězství v rozmezí 65-75% , a to od USA přes Skandinávii i ČR.

Věřím, že tenhle chlapík Bidena roztrhne jak hada a dál bude prosazovat solidní opatření v sektoru energetiky.



Je to snad jediný americký prezident během padesáti let, který nevyvolal žádný válečný konflikt, donutil Araby a Izrael k podpisu smlouvy, Srbsko a Kosovo také. Rusy si drží od těla a z Německa stáhl tisíce vojáků.

Nobelova cena míru měla skončit u něho. Make Great America Again!

