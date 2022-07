Bílý dům: Biden oznámí opatření kvůli klimatické krizi, stav nouze nevyhlásí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Americký prezident Joe Biden dnes plánuje oznámit nová federální opatření zaměřená na klimatickou krizi, ale stav klimatické nouze nevyhlásí. Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí Bílého domu Karin Jeanová-Pierrová. O tom, že Biden zvažuje vyhlášení stavu klimatické nouze pro celé Spojené státy, psal v úterý s odvoláním na trojici informovaných zdrojů deník The Washington Post, podle něhož by oznámení mohlo přijít už tento týden.

Podle Jeanové-Pierrové se šéf Bílého domu chystá oznámit nová opatření pro boj s klimatickými změnami během návštěvy státu Massachusetts. Prezident cesty využije k tomu, aby zdůraznil historické investice do čisté energie, ke kterým přistoupila jeho administrativa, a aby oznámil další kroky, sdělila mluvčí.

Demokratičtí zákonodárci a ekologické skupiny vyzývají Bílý dům k přijetí razantních opatření v souvislosti se změnami klimatu a Biden se ocitl pod tlakem, aby vyhlásil stav nouze, píše Reuters.Ten by Washingtonu umožnil vystupňovat výrobu v sektoru obnovitelných zdrojů skrze takzvaný zákon o obranné produkci. Dále by zpřístupnil dodatečné finanční prostředky pro urychlení přechodu k zelené energetice a mohl by posloužit jako právní základ pro omezování těžby fosilních paliv.

Biden prosazuje tvrdá opatření proti změně klimatu a při mezinárodních jednáních se zavázal, že USA do roku 2030 sníží uhlíkové emise o 50 procent oproti roku 2005.

Jeho environmentální plány ovšem utrpěly v posledních týdnech další rány. Nejvyšší soud verdiktem z konce června zasáhl proti schopnosti federální Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) regulovat emise oxidu uhličitého z amerických elektráren. Senátor Demokratické strany Joe Manchin, jehož hlas se při rozdělení Senátu v poměru 50 na 50 stal klíčovým, minulý týden potopil i výrazně okleštěnou verzi Bidenova plánu na podporu nízkoemisní energetiky.

Prezident ve světle nových překážek avizoval, že se bude snažit své plány naplňovat skrze exekutivní pravomoci. "Zvažujeme všechny možnosti a žádné rozhodnutí nepadlo," řekl v úterý podle Reuters nejmenovaný představitel Bílého domu.

reklama