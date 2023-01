Brandýs nad Labem pořídí pro ZŠ Na Výsluní tři nádrže na dešťovou vodu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Kromě tří podzemních akumulačních nádrží přibydou i dvě čerpací šachty pro zpětné využití srážkové vody. Ilustrační foto

Brandýs nad Labem pořídí pro základní školu Na Výsluní tři nádrže na sběr dešťové vody. Radní města vybrali společnost Ekostav, která by měla s budováním nádrží a dalšími pracemi začít na jaře. Na investici za 5,6 milionu korun získalo město dotaci přes čtyři miliony korun, informovala ČTK za město Kateřina Stránská.

"Sběr dešťovky v ZŠ Na Výsluní je součástí již nějakou dobu probíhajícího projektu energetických úspor. Budova byla zateplena, došlo k výměně oken, a to nejen zde, ale i v dalších školních budovách ve městě, a škola má i novou kotelnu," popsala Stránská investice města z posledních let. Dešťová voda z nových retenčních nádržích by se podle ní měla využívat na zalévání zeleně v areálu školy.

Kromě tří podzemních akumulačních nádrží přibydou i dvě čerpací šachty pro zpětné využití srážkové vody. Budou ji sbírat ze střechy tělocvičny, ze střech šesti učeben a jídelny. Součástí výstavby má být i nová areálová stoka dešťové kanalizace, rozvod užitkové vody s napojením na připravený rozvod závlahového systému.

Škola Na Výsluní bude v Brandýse první, kde chce město lepší hospodaření s dešťovou vodou zavést. "V budoucnu by měla být retenční nádrž také u právě stavěné tělocvičny při ZŠ Palachova a v Panské zahradě u brandýského zámku," řekla Stránská.

