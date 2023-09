Britský ropný gigant BP chce v Německu investovat až deset miliard eur do "zelených" technologií

Jiří Svoboda 13.9.2023 12:56

A pokud by byl zaveden globální v čase rostoucí uhlíkový poplatek z těžby fosilních paliv, vypadalo by to vše zase trochu jinak. V článku není ale zmíněma podpora Německa tohoto projektu. Nebo si někdo myslí, že to PB dělá nezištně?

