Brněnské Bosonohy chtějí omezit pálení listí či větví, a zlepšit tak ovzduší

Zákaz pálení přírodního odpadu plánuje od příštího roku brněnská městská část Bosonohy. Už letos radnice pálení omezila místo dvou dnů na sobotní dopoledne. Snahou je v části zatížené emisemi z dopravy zlepšit kvalitu ovzduší. Obyvatelé mohou listí či větve ze zahrad vozit do tří sběrných míst na biologický odpad, která v Bosonohách fungují druhým rokem. Letos se podařilo zvýšit počet termínů přistavení kontejnerů. Novinářům to dnes řekl starosta Martin Černý (KDU-ČSL).Zlepšení kvality ovzduší bylo podle starosty dlouhodobější vizí. "Naše městská část je kvůli své poloze extrémně zatížená dopravou. Když tady navíc někdo pálí, ve vzduchu to zůstane," uvedl Černý. Od letoška je pálení odpadu v Bosonohách možné pouze v sobotu od 9:00 do 12:00, od roku 2026 už nebude povolené vůbec. "Nechtěli jsme však přijít jen s restrikcemi, ale i s alternativami. Druhý rokem máme sběrná místa na biologický odpad. Jejich využívání meziročně roste," dodal.

Letos se s ohledem na poptávku podařilo asi o 20 procent zvýšit počet termínů, kdy je přistaven kontejner. "Termíny jsou vždy o víkendu, záleží i na počasí, kdy a jak dlouho padá listí," poznamenal starosta. Opatření se podle něj osvědčilo, lidé sběrná místa využívají a až na několik výjimek nevyhazují nic, co nemají. Radnice také zájemcům rozdává zdarma vaky, v kterých mohou doma odpad ze zahrad shromažďovat.

Městská část si službu u společnosti SAKO první rok platila sama. Náklady Černý odhadnul asi na 100.000 korun. Nyní ji zajišťuje magistrátní odbor životního prostředí, náklady tak nese město.

