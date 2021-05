Brněnští vědci spolupracují na vývoji robota, který rozezná patogeny u rostlin. Naviguje ho systém z vesmíru

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Mendelova univerzita v Brně Vědci z Mendelovy univerzity vytvořili databázi škůdců ve všech fázích vývoje, z níž se robot učil, aby uměl rozeznat škůdce od nečistot a listu.

Vědci z brněnské Mendelovy univerzity v evropském projektu Green Patrol vytvořili robota, který se pohybuje ve skleníku a naviguje ho z vesmíru systém Galileo. Robot umí rozeznávat patogeny a cíleně v infikovaném místě aplikovat insekticidy. Větší průnik robotizace do zemědělství by mohl být odpovědí na rostoucí poptávku po potravinách, uvedl Dalibor Húska z ústavu chemie a biochemie brněnské univerzity.

Podle něj je otázkou času, kdy poptávka po potravinách převýší nabídku a vyčerpá se krajina. Autonomní roboty tak považuje za budoucnost zemědělství. Umějí sbírat ovoce a zeleninu, aplikovat pesticidy ve sklenících a školkách, ale hubí škůdce, ve vinařství zjišťují množství vláhy, zralost hroznů i zdraví rostlin.

Projekt Green Patrol, do kterého se zapojili vědci a firmy ze Španělska, Velké Británie nebo Nizozemska, se na rozvoj robotiky v zemědělství zaměřil. "Průmyslový robot třeba u výroby aut má situaci značně jednodušší, jde o jedno místo, stejné podmínky, stejný díl, stejný úkon. V zemědělství na poli je situace diametrálně jiná, mění se terén, počasí, vzhled rostliny není vždy stejný, jak by se mohlo zdát z velkých lánů. Do rozhodování zasahuje výrazně více parametrů," uvedl Húska.

Vědci z Mendelovy univerzity vytvořili databázi škůdců ve všech fázích vývoje, z níž se robot učil, aby uměl rozeznat škůdce od nečistot a listu. Na základě získaných dat vytvořili systém opatření, postupů a doporučení, který má předcházet ztrátám na produkci.

Platforma Green Patrol teď umí vyhodnocovat tři škůdce a dvě rostliny, rajče a papriku. Robot jede řádkem rajčat ve skleníku, každou rostlinu prohlédne, zaznamená její polohu a vyhodnotí riziko šíření nákazy. "Po vyhodnocení všech těchto parametrů je schopen rozhodnout o aplikaci postřiku v jedné nebo ve více lokalitách, rozhodnout, jaký postřik aplikovat, tak aby nevznikala rezistence patogenů," dodal Húska. Robot zasáhne na počátku nákazy, takže stačí méně insekticidu než při plošném postřiku.

Výhodou je propojení s evropským navigačním systémem Galileo. "Je to velmi důležitá součást robota a zároveň velká výzva do budoucna, protože skleníkové systémy značně znesnadňují přijímání signálu ze satelitů. Robot načte celý skleník a přesně určí polohu výskytu škůdců a také bude schopný komunikovat s ostatními roboty. Cílem je mít v budoucnu systém robotů schopných mapovat nákazu nejen v dané lokalitě, ale například napříč Španělskem nebo celou Evropou," nastínil Húska. Prototyp robota testovaný v reálných podmínkách je zatím jen na farmě ve Španělsku.

