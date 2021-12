Brno chystá další dvě etapy protipovodňových opatření zhruba za dvě miliardy

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com

Brno připravuje další dvě etapy protipovodňových opatření odhadem za dvě miliardy korun. Novinářům to řekl primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Jedna se nachází v Horních Heršpicích a druhá na jihu od dálnice D1 ve směru k Modřicím. Podle Hladíka je stavba protipovodňových opatření nezbytná pro další rozvoj města.

"Jedna z prioritních etap se nachází v Horních Heršpicích. Zde byla konkrétně plánována od lávky u sportovního areálu Komárov nad ulicí Sokolovou po soutok s Leskavou. Vzhledem k potřebě řešení protipovodňové ochrany i v lokalitě připravovaného velodromu bylo navrženo, aby byla její realizace spojena s výstavbou protipovodňové ochrany v etapě třicáté. Tím bude komplexně chráněno celé řešené území," uvedl Hladík.

Podle něj bude potřeba projekčně navázat na předcházející úseky protipovodňových opatření. "Vzhledem k tomu, že v této lokalitě dochází k souběhu záplavových území Svratky a Svitavy, bude nutné vybudovat i část protipovodňových opatření na Svitavě," dodal Hladík. Nyní se pracuje na přípravných pracích a výkupech potřebných pozemků. Projektová dokumentace by se měla začít zpracovávat od příštího roku. Náklady jsou zhruba miliardu korun, přičemž asi 600 milionů by mohla pokrýt dotace.

Ve 31. etapě se počítá s opatřeními na vodních tocích Svratka, Svitava a Leskava, a to v úseku na jih od dálnice D1 na území Brna až k Modřicím. Přípravné a projekční práce by měly být hotové do roku 2025. Zpracování projektové dokumentace bude s ohledem na rozsah území předcházet prověřovací studie, která shrne možnosti a potřeby protipovodňových opatření.

