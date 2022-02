Brno podpoří dotacemi Lamacentrum na Hádech a záchrannou ptačí stanici

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Brněnští radní chtějí dotacemi v celkové výši 750 000 korun podpořit Lamacentrum Hády a záchrannou stanici Ptačí centrum. Příspěvky ještě musí schválit zastupitelé. V Lamacentru dotace pokryje mzdu lektora environmentální výchovy, v Ptačím centru poslouží na provozní náklady, umožní například nákup krmiva a léků. Uvedl to náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Pro Lamacentrum Hády plánuje vedení města uvolnit 350 000 korun. Lektoři tam ročně provedou asi 20 000 návštěvníků. Jejich úkolem je příchozí informovat o přírodě v bývalém lomu, jejím ohrožení a způsobech ochrany. Kromě toho představují chovaná zvířata, dohlíží na bezpečnost lidí i lam.

Záchranná stanice Ptačí centrum by mělo stejně jako každý rok dostat 400 000 korun. "Peníze budou využity na běžné provozní náklady, ke kterým patří krmivo, léčiva, chirurgické nástroje a podobně. Společnost by také ráda pořídila umělé kvočny pro odchov mláďat, potřebovala by i vyrobit mobilní kotce a výběhy nebo opravit ty stávající," uvedl Hladík.

Lamacentrum provozuje nezisková organizace Pozemkový spolek Hády. Lamy alpaky chová v areálu od roku 2011, spolu s dalšími zvířaty. Záchranná stanice Ptačí centrum poskytuje péči nalezeným a handicapovaným ptákům v Brně od roku 1991. Cílem je vyléčit zvířata v co nejkratší době a poté je vypustit zpět do jejich přirozeného prostředí.

