Brtnice ochrání stavbou nádrže ves Jestřebí, kde minulé roky škodily povodně

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com

Brtnice na Jihlavsku ochrání stavbou protipovodňové nádrže ves Jestřebí, která je částí města. Na projekt za 29 milionů korun očekává radnice dotaci z Operačního programu životní prostředí. Stavební firmu na vybudování takzvaného poldru už má vybranou, řekl starosta Jan Přibyl (nestraník).

"Chceme začít ve chvíli, kdy budeme mít rozhodnutí o dotaci," řekl starosta. Podle zveřejněných dokumentů dotačního programu byla žádost města o příspěvek na tento projekt doporučená k financování.

Přívalový déšť zasáhl Brtnici a její místní části v červnu 2018, zatopeno bylo podle tehdejších údajů města asi 20 domů. Nejpostiženější byla část Jestřebí, kde žije přes sto lidí. Voda tam škodila i o čtyři roky dřív. Možný vliv poldru u Jestřebí na životní prostředí nechalo město posoudit před třemi lety. Na jeho stavbu pak shánělo peníze.

Plánovaná nádrž na Jestřebském potoce bude zachycovat velkou vodu tekoucí do údolí. Sypaná hráz bude podle zveřejněných údajů dlouhá zhruba sto metrů. Zadržet by měla několik desítek tisíc metrů krychlových přívalové vody. Trvale by v ní mělo zůstávat asi 2400 metrů krychlových vody. Pozemek je teď využívaný jako louka. Podrobnosti k projektu jsou na webu města.

