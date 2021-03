Budeme mít silnice postavené na toxické strusce? Podle Arniky to reálně hrozí, podle MŽP je to nesmysl

Miroslav Vinkler 30.3.2021 06:53

Poselství prosvítá celkem zřetelně -- odpady se prostě budou spalovat (ZEVO=zařízení pro energetické využití odpadu) a strusky půjdou do staveb bez kontroly.

Zvolnění limitů je drobná legislativní pomoc , aby to nedrhlo v praxi.

K výluhům-nevýluhům by se měl vyjádřit odborník , tady nejsem v obraze.

