Budeme v budoucnu bez plastového odpadu? Slibnou nadějí je super enzym, který umí rozložit PET láhev s udivující rychlostí

Jan Šimůnek 28.10.2020 07:24

Ne pád do primitivního barbarství, který prosazují ekologové, ale rozvoj nových technologií, včetně GMO, to je cesta, kterou bychom se měli dát. GB už prakticky není v EU, takže může dělat věci, které směrnice škůdců na postech komisařů zakazují. A to by byla vhodná cesta i pro nás.

