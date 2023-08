Celosvětově ohrožená poštolka rudonohá vyvedla na Hodonínsku mláďata

Foto | Patrik Spáčil / Patrik Spáčil / Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO Poštolka rudonohá je přibližně stejně velká jako poštolka obecná, která je v Česku běžná. "Barevně se však od poštolky obecné liší.

Celosvětově ohrožená poštolka rudonohá se téměř po 90 letech vrátila na jižní Moravu. Pár dravců vyvedl na Hodonínsku čtyři mláďata, řekl ČTK jednatel jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpar Čamlík. Kromě jižní Moravy zahnízdila poštolka rudonohá letos také na střední Moravě, dlouhodobě se vyskytuje v Maďarsku nebo na hranicích Slovenska a Rakouska.

Poštolka rudonohá je přibližně stejně velká jako poštolka obecná, která je v Česku běžná. "Barevně se však od poštolky obecné liší, je o něco tmavší. Samec má úžasnou, modrošedou barvu. Kolem noh je poštolka tmavě oranžová až rudá, proto se jí říká rudonohá. Ozobí má červené," popsal Čamlík asi třicet centimetrů velkého dravce.

Na poštolku rudonohou narazil náhodou ornitolog Marek Palička. "Na poli uviděl lovícího samce, který si kořist vždy někam odnášel. Kolega si tedy počkal a zjistil, že samec nosí potravu do hnízda," řekl Čamlík. Pár vyvedl pět mláďat, zachránit se podařilo čtyři. "Jedno mládě z hnízda vypadlo. Při záchranné akci jej ornitologové spolu s hasiči do hnízda vrátili, mezitím však jedno další mládě z rozpadlého hnízda vypadlo a to už se nepodařilo zachránit," doplnil Čamlík.

Podle Čamlíka se poštolce rudonohé daří na Slovensku, v Maďarsku nebo v Rakousku. Patří mezi celosvětově ohrožené druhy, především kvůli tomu, že se živí hmyzem, kterého dlouhodobě ubývá. "Letos máme však nějakou expanzi, poštolky zahnízdily i na střední Moravě. Možná je to i díky opatřením, která se na ochranu poštolky rudonohé především v Maďarsku zavádí," doplnil Čamlík. Mezi účinná opatření patří podle něj šetrnější zemědělství, výsadba stromů, zeleně a ochrana kolonií krkavců, ve kterých poštolka rudonohá často žije.

