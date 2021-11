Cena emisních povolenek v EU vystoupila na rekordních více než 70 eur za tunu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | imantsu / Shutterstock

Cena emisních povolenek dnes poprvé překročila hranici 70 eur (zhruba 1780 Kč) za tunu, ukazují grafy. Systém obchodování s povolenkami byl v Evropské unii zaveden v roce 2005 a růst cen z posledních měsíců je jedním z faktorů, které přispívají i k růstu cen energií.

Cena se dopoledne vyšplhala až na 70,43 eura za tunu, později mírně klesla a kolem poledne se pohybovala v blízkosti 69,90 eura za tunu. Za poslední rok cena vzrostla přibližně o 60 procent, nad 60 eur za tunu se poprvé dostala koncem srpna.

Do cen se nyní promítlo chladné počasí a také nižší výkon větrných elektráren. Tím stoupla výroba energií pomocí fosilních paliv a následně se zvýšila poptávka po povolenkách, řekla agentuře Reuters analytička společnosti Refinitiv Ingvild Sörhusová.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

Evropská komise (EK) v květnu uvedla, že počet povolenek v oběhu se loni zvýšil, protože pandemie covidu-19 vedla k poklesu emisí. Na konci loňského roku bylo podle komise v oběhu zhruba 1,579 miliardy povolenek, o 14 procent více než před rokem. Komise proto rozhodla, že z budoucích aukcí stáhne 378,9 milionu povolenek a umístí je do rezervy pro stabilizaci trhu.

Na rekordní cenu emisních povolenek se objevují i reakce na twitteru. "Emisní povolenka právě zdolala hranici 70 eur. Nebude to dlouho trvat a brzy se opět dozvíme, že za zdražování elektřiny může trh," uvedla na svém twitterovém účtu společnost Sev.en Energy. Ekonom Michal Šnobr, který patří k menšinovým akcionářům ČEZ a který je poradcem investiční skupiny J&T, označil překonání hranice 70 eur za "trochu úlet". "Touto rychlostí se v určitém okamžiku odchod od uhlí může vymknout kontrole," napsal Šnobr na twitteru.

Analytik Sev.en Energy Pavel Farkač uvedl, že cena emisní povolenky aktuálně odpovídá "větší polovině" ceny silové elektřiny. "Pokud se na této úrovni udrží i do budoucna či půjde ještě výš, můžeme zapomenout na to, že se ceny pro koncové zákazníky vrátí na hodnoty, na které byli zvyklí ještě letos. Je to tvrdá a jednoznačná ekonomická odpověď na otázku, zda se Evropa v nadcházejících dekádách obejde bez fosilních paliv. Zejména v zimě rozhodně ne," řekl Farkač. Navíc v energetickém mixu je podle něj možné dlouhodobě sledovat nástup dováženého plynu na úkor domácího uhlí. Výsledkem je hned dvojí negativní dopad na evropské ceny elektřiny. "Kromě emisní povolenky do nich promlouvá i značně nevyzpytatelná cena samotného plynu," uvedl Farkač. Skupina Sev.en Energy se zaměřuje na konvenční způsob výroby elektrické energie, zabývá se mj. těžbou uhlí.

