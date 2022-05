Cena silové elektřiny je na svém vrcholu. Dál by růst neměla, říká energetik Jiří Gavor

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Obchodníci s energií teď růstem cen dorovnávají cenový nesoulad, do kterého se dostali po zvýšení velkoobchodních cen.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ČEZ v tomto týdnu vyhlásil nové ceníky pro nové zákazníky a končící fixované ceny. To způsobilo šok, protože cena elektřiny i plynu prudce vzrostla.

„Cena silové elektřiny se pro domácnosti dostala k 7000 Kč za megawatthodinu, u plynu pak téměř k 3000 Kč,“ uvedl výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor na konferenci Solární energie a akumulace v ČR.

Gavor ale zároveň vyjádřil opatrný optimismus, že to je vrchol růstu cen. Obchodníci teď dorovnávají cenový nesoulad, kdy začali nakupovat drahou energii, ale zákazníkům nemohli zvednout ceny ze dne na den.

„Myslím si, že tím ČEZ nastavil cenovou laťku. A pakliže se nestane něco opravdu katastrofického v politické oblasti, tak se už pak můžeme těšit spíše na velmi pomalé snižování, tak v roce 2023 nebo 2024,“ předpovídá Gavor. „Já nejsem příznivce strašení, že ceny energií budou stoupat pořád,“ dodal.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Zájem o solární energetiku roste úměrně se zvyšujícími se cenami energie.

Ve světle rostoucích cen energií i energetické bezpečnosti zažívá Česko v posledních měsících enormní zájem především o solární energetiku. Vzhledem k současné nestabilní situaci na trhu s energetikou proto význam fotovoltaiky a její podpora roste.

„Oceňujeme snahu vlády a ministerstev urychlit povolovací procesy pro obnovitelné zdroje energie, zvláště pak pro fotovoltaiku. Každý měsíc, který domácnosti nebo firmy zbytečně čekají na výstavbu solárních elektráren, je měsíc navíc, kdy už mohly odebírat levnou energii ze slunce,“ uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Na celém evropském trhu je ale nedostatek komponent pro fotovoltaické panely, který zpomaluje rychlejší realizaci zakázek.

Pro větší využívání obnovitelné energie je potřeba také vyřešit její akumulaci. V ČR chybí i potřebná legislativa, která v podstatě nezná pojem ukládání energie. Ten by však měl být zařazen do některé z vládou připravovaných energetických novel.

„Jak zaznívalo i v průběhu celé konference, rozvoj většího množství obnovitelných zdrojů energie je bezpečný pouze s krátkodobou i dlouhodobou akumulací (bateriové systémy nebo například vodík), aby byla zajištěna stabilita elektrizační soustavy,“ uvedl na konferenci Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

reklama