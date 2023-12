Cenu Ivana Dejmala převzala bioložka Anežka Bartošová za ochranu lužních lesů

Slavomil Vinkler 2.12.2023 08:49

No CHKO je lepší než drátem do oka, ale patří tam NP, ovšem nikoli bezzásah, s příslušnou metodou péče dle minulosti. No ostatně jako celá příroda střední Evropy, vytvořená už v hluboké minulosti lidmi.

Odpovědět