Česko chce nadále rozvíjet téma světelného znečištění i v Evropské unii

Česko chce nadále rozvíjet téma světelného znečištění i na půdě Evropské unie. Při letošním předsednictví ve Visegrádské skupině se na podzim uskuteční odborný webinář ke světelnému smogu, na který naváže na jaře příštího roku expertní workshop a setkání ministrů. Ve španělské Granadě se také uskuteční konference na dané téma v listopadu, sdělilo ministerstvo životního prostředí. Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) včera informoval vládu o krocích v řešení problematiky v letech 2018 až 2023.

Ministerstvo v materiálu informovalo další resorty o letos vydané technické normě, která stanovuje maximální hodnoty nově zřizovaného osvětlení pro soukromý i veřejný sektor. Norma není právně závazná, resort ale plánuje spolupracovat s ministerstvem pro místní rozvoj na jejím zohlednění v prováděcích vyhláškách novelizovaného stavebního zákona.

Hladík také informoval o dotační podpoře rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích z Národního plánu obnovy. Další výzva je připravována z Modernizačního fondu, určena ale bude výhradně pro obce v národních parcích, uvedlo ministerstvo v materiálu, který má ČTK k dispozici. "Snížení světelného znečištění bude i součástí podmínek dotace pro skleníky z letošního Programu rozvoje venkova," dodal resort.

Ministerstvo zdravotnictví také podle Hladíka do konce letošního roku připraví materiál upozorňující na možná zdravotní rizika vlivu modrého světla na zdraví člověka, a to zejména s důrazem na zranitelné skupiny jako jsou mladiství do 18 let věku. "Ti, coby častí uživatelé tabletů, mobilních telefonů, notebooků patří k nejvíce ohroženým, například poruchami spánku a imunity," uvedl úřad. Ministerstvo životního prostředí bude také řešit osvětlování památek s ministerstvem kultury.

